Ümit Erdim'le Yaşadığı Ayrılıkla Gündeme Gelen Seda Çınar Aylardır Sosyal Medyadan Taciz Edildiğini Söyledi

Sevimli kızları ve kurdukları mutlu aile ile ilgi çeken, 2017 yılında evlenen Ümit Erdim ile Seda Erdim, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanarak yollarını ayırmış, takipçileri büyük bir şoka sokmuştu. Boşanma sonrası soyadını değiştiren Seda Çınar aylardır taciz edildiğini söyledi.