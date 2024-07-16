Ümit Erdim'le Yaşadığı Ayrılıkla Gündeme Gelen Seda Çınar Aylardır Sosyal Medyadan Taciz Edildiğini Söyledi
Ümit Erdim'le Yaşadığı Ayrılıkla Gündeme Gelen Seda Çınar Aylardır Sosyal Medyadan Taciz Edildiğini Söyledi
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Oyunculukla başlayan kariyeri sonrası 2017 senesinde Seda Çınar'la yaptığı evlilikle ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Erdim çifti geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarına karışmıştı.
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Kızları Ses ve eylül ayında dünyaya gelen kızları Ela ile sevimli ailelerini dört kişilik yapan Ümit ve Seda Erdim ikilisi çok geçmeden iddiaları doğrulamış ve tek celsede boşanmıştı.
Boşanma öncesi sosyal medya hesabından Erdim soyadını kaldıran ve boşanmadan sonra soyadını Çınar olarak değiştiren isim yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Boşanmanın ardından sosyal medyada tacize uğradığını belirten Seda Çınar, çeşitli hesaplardan yapılan tacizlerin çocuklarına kadar yayıldığını söyledi. Çınar, bu sorunu artık hukuki yollardan çözme kararı aldığını ifade etti.
"Elimden geleni ardıma koymayacağım. Ne pahasına olursa olsun, beni ve çocuklarımı o pis hayal dünyana alet ettiğin her gün için seni pişman etmezsem, ayaklarıma kapanıp seni affetmem için yalvartmazsam benim de adım Seda değil. Yarın elimdeki tüm ekran görüntülerini avukatıma veriyorum. Maddi manevi canını acıtmaya geliyorum. Sadece bekle" ifadelerini kullanan isim yaptığı açıklamayla şoke etti.
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