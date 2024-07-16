Tam Bir Erkek Annesi: Çağla Şıkel Oğlu Kuzey'in İlişkisinden Bahsederken Annelik İçgüdülerine Engel Olamadı
Tam Bir Erkek Annesi: Çağla Şıkel Oğlu Kuzey'in İlişkisinden Bahsederken Annelik İçgüdülerine Engel Olamadı
Daha önce oğlu Kuzey'e olan aşkını yeni sevgilisi ile platoniğe çeviren Çağla Şıkel oğlunun ilişkisi hakkında konuştu. Annelik içgüdülerinden vazgeçemeyen Şıkel'in duygusal görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
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Genellikle buz dolu fıçıya girme, karanlık inzivaya çekilme gibi tuhaf bulunan meditasyon çeşitleriyle gündeme gelen ve dillere düşen Çağla Şıkel şu sıralar oğullarına gösterdiği ilgi ve alakayla "tam bir erkek annesi" yorumları alıyor.
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Sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile olan evliliğinden, Kuzey ve Uzay adındaki oğullarıyla yaptığı paylaşımlarla şimdilerde çok konuşulur oldu.
Son günlerde oğlu Kuzey'e duyduğu hayranlığı sık sık dile getiren Şıkel hem paylaşımlarıyla hem de oğlunun ilişki yaşamasıyla ilgi odağı olmuştu.
"Aşırı iyi kaynana olurum. Kim olursa olsun, oğlumun sevdiğini benim sevmeme imkanım yok. Tabii birine aşık olacaktı ama ben buna hazırlıklı değilmişim..." açıklamasıyla çok konuşulan Çağla Şıkel, oğlunun ilişkisi hakkında konuştu.
"Aynı güzel duygular içerisindeyiz, onların mutluluğunu izliyoruz. Benim oğlumun mutluluğu bu hayattaki her şeyden daha değerli, diğer oğlum için de darısı onun başına...Çok farklı duygular yaşıyoruz, her şeyden önce yeni duygular yaşıyoruz. İlk kez yaşadığım mutluluklar, tarifi yok" ifadelerini kullandı.
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O anlar kameralara böyle yansıdı👇
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