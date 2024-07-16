Tanımakta Zorluk Çekilen Cengiz İmren Klibinde Gelinlik Giyen Dansçılar Oynatınca Dillere Fena Düştü

Uzun sürenin ardından yeni albümüyle piyasaya geri dönen Cengiz İmren Kabul isimli yeni şarkısının klibiyle dillere düştü. Hem geçirdiği değişimle ilgi çeken isim tanınmakta zorlandı hem de klipte kendisine eşlik eden dansçıların gelinlik giymesi tepki çekti.