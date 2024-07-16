Tanımakta Zorluk Çekilen Cengiz İmren Klibinde Gelinlik Giyen Dansçılar Oynatınca Dillere Fena Düştü
Tanımakta Zorluk Çekilen Cengiz İmren Klibinde Gelinlik Giyen Dansçılar Oynatınca Dillere Fena Düştü
Uzun sürenin ardından yeni albümüyle piyasaya geri dönen Cengiz İmren Kabul isimli yeni şarkısının klibiyle dillere düştü. Hem geçirdiği değişimle ilgi çeken isim tanınmakta zorlandı hem de klipte kendisine eşlik eden dansçıların gelinlik giymesi tepki çekti.
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Karıştığı olaylar kadar şarkıcılığıyla da adından bahsettiren Cengiz İmren geçtiğimiz senelerde İbo Show isimli programa katılarak adını tekrardan duyurmaya başlamıştı.
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Geçmişte Seren Serengil ile yaşadığı evlilikle de tanıyor olabileceğiniz isim şu sıralar sık sık açıklamalarıyla gündemde yer ediniyor. Hatta tatil beldelerinin pahalılığından şikayetçi olan isimlerden biri olan şarkıcı en son "Oraya giden herkesin teknesi ve çantasında doları yok. İnsanlar kolay para kazanmıyor." açıklamasıyla konuşulmuştu.
Yeni bir albüm çıkartacağını sevenlerine duyuran isim 'Cengiz İmren Best Of' albümü için duyduğu heyecanı "Çok heyecanlıyım. Birçok ismi bu albümde bir arada göreceksiniz" ifadeleriyle belirtmişti.
Son zamanlarda geçirdiği değişimle tanınmakta zorlanılan İmren yeni şarkısı ve "Kabul'ün klibinde oynattığı dansçıların kıyafetleriyle dillere düştü. Şarkıcının klibi dünyanın en zengin ailelerinden olan Ambanilerin düğününden bir kare zannedildi!
İşte o anlar 👇
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