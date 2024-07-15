Murat Ünalmış'ın Oğlu Selim Baran'la Verdiği Akıllara Zarar Poz Sevimlilikte Boyut Atlattı
Murat Ünalmış'ın Oğlu Selim Baran'la Verdiği Akıllara Zarar Poz Sevimlilikte Boyut Atlattı
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle hafızalarda yer eden Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl evlenmişti. Baba olmanın keyfini çıkaran Ünalmış, oğluyla çekildiği fotoğrafı paylaşınca beğeniler dolup taştı.
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"Gülcemal", "Yer Gök Aşk", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınan Murat Ünalmış, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.
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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, geçen yıl eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile sade bir nikah töreni gerçekleştirerek evlenmişti.
Mutlu bir şekilde devam eden ünlü çift, yaklaşık üç ay önce ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Oğlu Selim Baran'la fotoğrafını paylaşan Murat Ünalmış beğeni yağmuruna tutuldu. Sevimli bebişin yanakları resmen kalpleri eritti!
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