Jake Gyllenhaal'a Benzerliği Yeniden Gündem Olan Çağlar Ertuğrul'a Hayranlarından Tam Destek Geldi

Türk televizyonunun popüler isimlerinden Çağlar Ertuğrul, 'Teşkilat' dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştı. Yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren ve takipçilerini kahkahaya boğan ismin Jake Gyllenhaal ile benzerliği yeniden gündem oldu.