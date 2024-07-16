Icardi ile Boşanmanın Eşiğine Gelen Wanda Nara Rapçi L-Gante ile Karıştığı İhanet İddialarına Sessiz Kalmadı
Icardi ile Boşanmanın Eşiğine Gelen Wanda Nara Rapçi L-Gante ile Karıştığı İhanet İddialarına Sessiz Kalmadı
Yıldız futbolcu Icardi ile karıştığı boşanma olaylarından sonra gündeme bomba gibi düşen Wanda Nara hem ihanet iddialarıyla hem de açıklamalarıyla çok konululmuştu. Icardi'nin kendisini aldattığı kadının eski sevgilisi olan L-Gante isimli rapçi ile görüntülenen ve aşk dedikodularına karışan Wanda Nara sorulan sorulara yanıt verdi.
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Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açmıştı. İddianın güçlenmesine neden olan durum, Nara'nın Icardi'yi sosyal medya hesaplarından takibi bırakması olmuştu.
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Öncesinde müzik sektöründe yaptığı çıkışla adından bahsettiren Wanda Nara hem paylaştığı iddialı pozlarla ilgi çekiyor, hem de son klibinde oynattığı rapçi ile tepki çekiyordu.
Icardi'nin bir zamanlar kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile ihanet iddialarına karışmasının nedenlerinden birisi de ikilinin bir gece klübünde birlikte görüntülenmesiydi.
Daha önce çıkan haberlere rağmen boşanmalarıyla ilgili çıkan ihanet iddialarını yalanlayıp "üçüncü şahıslar yok" diyen Wanda Nara yöneltilen sorulara sessiz kalamadı.
L-Gante hakkındaki soruları neden yanıtlamadığı sorulan Wanda Nara "Açıklığa kavuşturulacak bir şey yok, çok fazla yalan söylendi, o benim arkadaşım." açıklamasında bulundu. Sözlerine "Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz." şeklinde devam eden isim yine iddiaları sonuna kadar yalanladı.
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