Icardi ile Boşanmanın Eşiğine Gelen Wanda Nara Rapçi L-Gante ile Karıştığı İhanet İddialarına Sessiz Kalmadı

Yıldız futbolcu Icardi ile karıştığı boşanma olaylarından sonra gündeme bomba gibi düşen Wanda Nara hem ihanet iddialarıyla hem de açıklamalarıyla çok konululmuştu. Icardi'nin kendisini aldattığı kadının eski sevgilisi olan L-Gante isimli rapçi ile görüntülenen ve aşk dedikodularına karışan Wanda Nara sorulan sorulara yanıt verdi.