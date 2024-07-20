Ödül Alan İsmail Yk'nın İzleyicilerin Çekemeyen Bakışlarına Maruz Kaldığı Anlar Gündem Oldu

2008 Kral Müzik Ödüllerinde 'Bas Gaza' albümüyle ödül alan İsmail Yk'ya ünlü isimlerin bakışları gündem oldu. Şarkıcının 'çok mutluyum, bu mutluluğu bana çok görmeyin' demesi ise diğer sanatçıların bakışlarına yanıt olarak algılandı.