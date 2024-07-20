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Ödül Alan İsmail Yk'nın İzleyicilerin Çekemeyen Bakışlarına Maruz Kaldığı Anlar Gündem Oldu

Ödül Alan İsmail Yk'nın İzleyicilerin Çekemeyen Bakışlarına Maruz Kaldığı Anlar Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 15:25

2008 Kral Müzik Ödüllerinde 'Bas Gaza' albümüyle ödül alan İsmail Yk'ya ünlü isimlerin bakışları gündem oldu. Şarkıcının 'çok mutluyum, bu mutluluğu bana çok görmeyin' demesi ise diğer sanatçıların bakışlarına yanıt olarak algılandı.

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Türk pop müziğinin renkli isimlerinden İsmail YK, 2000'lerin başında büyük bir popülarite yakalayarak birçok kişinin ağzına takılan şarkılarıyla o senelere damgasını vurmuştu.

Türk pop müziğinin renkli isimlerinden İsmail YK, 2000'lerin başında büyük bir popülarite yakalayarak birçok kişinin ağzına takılan şarkılarıyla o senelere damgasını vurmuştu.

"Bomba Bomba" ve "Kudur Baby" gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan YK, enerjik sahne performansları ve unutulmaz melodileriyle şarkılarını dinletmeye devam ediyor.

"Bomba Bomba" ve "Kudur Baby" gibi hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan YK, enerjik sahne performansları ve unutulmaz melodileriyle şarkılarını dinletmeye devam ediyor.

2008 Kral Müzik Ödülleri'nde 'Bas Gaza' albümüyle ödül kazanan İsmail YK, ünlü isimlerin dikkatli bakışlarıyla gündeme geldi. Şarkıcının "çok mutluyum, bu mutluluğu bana çok görmeyin" şeklindeki açıklaması, diğer sanatçılar bakışlarına bir yanıt olarak algılandı.

2008 Kral Müzik Ödülleri'nde 'Bas Gaza' albümüyle ödül kazanan İsmail YK, ünlü isimlerin dikkatli bakışlarıyla gündeme geldi. Şarkıcının "çok mutluyum, bu mutluluğu bana çok görmeyin" şeklindeki açıklaması, diğer sanatçılar bakışlarına bir yanıt olarak algılandı.

Alişan, Demet Akalın ve Serdar Ortaç'ın İsmail Yk konuşma yaparkenki bakışları kameralara böyle yakalandı.

Alişan, Demet Akalın ve Serdar Ortaç'ın İsmail Yk konuşma yaparkenki bakışları kameralara böyle yakalandı.

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