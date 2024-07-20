Velayet Davasında Yeni Gelişme: Deniz Akkaya'nın Kızının Velayetinin Babasına Verilmesini İstediği Öğrenildi

Baba Cengiz Efe Önbilgin, A.Ö’nün kendisini arayarak 'Baba ben seninle yaşamak istiyorum' dediğini ve bu sebeple velayet davası açmayı düşündüğünü, ancak küçük kızın bu süreçten zarar görmemesi adına dava açmaktan vazgeçtiğini belirtti. Ayrıca, son yaşanan olaylarla ilgili de detaylı bilgi verdi.