Velayet Davasında Yeni Gelişme: Deniz Akkaya'nın Kızının Velayetinin Babasına Verilmesini İstediği Öğrenildi
Velayet Davasında Yeni Gelişme: Deniz Akkaya'nın Kızının Velayetinin Babasına Verilmesini İstediği Öğrenildi
Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/deniz-ak...
Oda Tv'nin haberine göre, eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö ile hukuki bir mücadeleye girişmişti. Mahkemenin talep ettiği Sosyal İnceleme Raporu hazırlandı; raporda A.Ö'nün annesine geri dönmek istemediği ve velayeti annede kalırsa çocuk esirgeme kurumunda yaşamayı tercih ettiği belirtildi.
Kaynak: Oda Tv
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Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün telefonunu aldığı gerekçesiyle kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini öne sürerek, kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktığını söylemişti.
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Ardından kızı hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'le yeniden velayet davasına girmişti.
Oda TV'nin ulaştığı raporlara göre, Akkaya cephesinde ve velayet davasında bir gelişme daha yaşandı! Odatv, mahkeme sürecinin yeni belgelerine ulaştı.İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nin talebi üzerine Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu yayımlandı. Raporda, baba Cengiz Efe Önbilgin ile yapılan görüşmede, Deniz Akkaya'nın kızıyla görüşmesini engellediği ve bu konuda mağdur çocuk A.Ö.'ye baskı yaptığı ifade edildi.
A.Ö’nün doğumundan sonra Deniz Akkaya’nın kendisiyle evlenme teklifinde bulunduğunu belirten Cengiz Efe Önbilgin, bu teklifi reddettiği için Akkaya'nın "O zaman bu hayatı sana zehir edeceğim" şeklinde bir tehditte bulunduğunu ifade etti. Önbilgin, yaşanan sorunların da bu tehditten itibaren başladığını dile getirdi.
Dava sürecinde Deniz Akkaya’nın kızını hiç aramadığını belirten Cengiz Efe Önbilgin, kızının pasaportunu annesinden talep ettiğinde, Akkaya'nın pasaportu vermek için mevcut davaların geri çekilmesini, kamuoyu önünde kendisinden özür dilenmesini ve maddi tazminat talebinde bulunduğunu ifade etti.
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A.Ö. ile yapılan görüşmede, küçük kız Deniz Akkaya’nın yoğun iş temposu nedeniyle sürekli olarak bakıcılar ve akrabalar tarafından bakıldığını, pandemi sürecinde daha fazla vakit geçirmeye başladıklarını ve bu dönemde tartışmaların yaşandığını belirtti. A.Ö., yaşanan tartışmalar sırasında Deniz Akkaya tarafından evden kovulduğunu, kendisine tokat attığını ve saçını çektiğini ifade etti.
A.Ö., annesi Deniz Akkaya'nın kendisine sık sık "Akıl hastasısın, kötü tohumsun, çok yeme kilo alacaksın, çirkin olacaksın, artık kızım değilsin" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu belirtti. Bu sözlerin kendisini olumsuz etkilediğini ve sorunlarını paylaşamadığını ifade eden A.Ö., bir kez sorununu paylaştığında Deniz Akkaya'nın "Bana ne, duymak istemiyorum" şeklinde bir tepki verdiğini aktardı.
A.Ö., emniyet müdürlüğünde ifade verdikten sonra kurum bakımına alındığını belirtti. Annesinin sosyal medyada "Burnu sürtsün diye kuruma verdim" şeklinde bir paylaşımda bulunduğunu, ancak polislerin kendisini annesine teslim etmediğini ifade etti. Ayrıca, dedesine teslim edilmesine de annesinin izin vermediğini söyledi.
A.Ö.'nün annesinin sosyal medyadaki paylaşımlarını daha sonra öğrendiğini belirterek Akkaya ile gitmekten vazgeçtiği iddia edildi.
Sosyal medyada hakkındaki çeşitli haberler nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirten A.Ö., İstanbul’da annesiyle yaşamaktan memnun olmadığını ve ismini değiştirmek istediğini ifade etti. Hayat tarzlarının uyuştuğunu düşündüğü babasıyla Londra’da yaşamak isteyen A.Ö., velayetinin babasına verilmesini talep etti. Eğer velayet annede kalırsa, sosyal hizmetlerde kalmaya devam etmek istediğini de ekledi.
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