Ortalık Yine Karıştı: Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in Arasındaki Gerginlik Bu Sefer Fena Tırmandı
Ortalık Yine Karıştı: Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in Arasındaki Gerginlik Bu Sefer Fena Tırmandı
Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser ayrılığının ardından aradaki gerginlik yine alevlendi. Mustafa Can Keser'in eski karısına kurduğu ağır ithamlar karşısında Damla Ersubaşı sessiz kalmadı. İkilinin arasındaki gerginlik yine sosyal medyaya taşındı.
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Bir dönemin popüler dizisi Sihirli Annem'in sevilen oyuncularından Damla Ersubaşı, son zamanlarda özel yaşamıyla ve Mustafa Can Keser ile yaşadığı problemlerle magazin dünyasının dikkatini çekiyor.
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Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlenmiş, ancak 2020'de yaşanan sorunlar nedeniyle olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Boşanmalarının ardından, kızları Zehra ve Zeynep için tekrar evlenen çift, bu kez şiddet ve ihanet suçlamaları nedeniyle yollarını ayırmıştı.
Ardından uyuşturucu kullandığını açıkladığı bir videoyla sosyal medya gündemine oturan Ersubaşı'nın "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım" ifadeleri resmen olay olmuştu.
Olayların üzerine kızlarının velayeti Keser'e geçince, eski oyuncu uyuşturucu kullanmadığını kanırlayan bir rapor yayınlamış ve o videonun eski olduğunu iddia etmişti.
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Geçtiğimiz saatlerde olaylar yine alevlendi ve Keser'in Ersubaşı'na yönelttiği "seni tanıdığımda eskortluk yapıyordun" ithamlarıyla başlayan sözler bitmek bilmedi.
Ersubaşı'na "Instagram annesi seni...Sen storyde yaptığın anneliğe inanıyorsun çünkü hastasın" diyen Keser'e eski oyuncudan cevap gecikmedi...
"Senin gibi bir kaypak maalesef iki kızımın babası oldu" ifadelerini kullanan Damla Ersubaşı açtı ağzını yumdu gözünü.
Hızını alamayan isim sözlerini bu şekilde noktaladı 👇
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