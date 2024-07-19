Dayanamayıp Yüzüğünü Çıkartan Icardi'nin Sırt Kaslarını Paylaşması "Wanda Kaybettiğine Dön Bir Bak" Dedirtti
Dayanamayıp Yüzüğünü Çıkartan Icardi'nin Sırt Kaslarını Paylaşması "Wanda Kaybettiğine Dön Bir Bak" Dedirtti
Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Icardi geçtiğimiz günlerde haberlere inat parmağından çıkartmadığı yüzüğü dün ani bir kararla atmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir gönderi paylaşan Icardi'nın sırt kaslarını gösterdiği karelere yorum yağdı.
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Galatasaraylı futbolcu Icardi ve Wanda Nara son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemden düşmüyor, Wanda Nara'nın "denedim olmadı" şeklindeki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken çift çok konuşuluyor.
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Wanda Nara'nın "yolun sonuna geldik" dediği paylaşımının ardından Icardi, Galatasaray antrenmanından paylaştığı fotoğraflardaki yüzük detayıyla dikkat çekmişti.
Ardından parmağında yüzük olmadan gülerken fotoğraf paylaşan yıldız futbolcuya hayranlarından birçok yorum gelmiş ve Wanda'yı unuttuğu düşünülmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde resmen gaza gelen Icardi'nin sırt kaslarını "Beni yavaş giydir acelem var ♥️" notuyla paylaşması "artık yoluna mı bakıyor?" düşüncelerini akıllara soktu.
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