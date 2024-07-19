Dayanamayıp Yüzüğünü Çıkartan Icardi'nin Sırt Kaslarını Paylaşması "Wanda Kaybettiğine Dön Bir Bak" Dedirtti

Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Icardi geçtiğimiz günlerde haberlere inat parmağından çıkartmadığı yüzüğü dün ani bir kararla atmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir gönderi paylaşan Icardi'nın sırt kaslarını gösterdiği karelere yorum yağdı.