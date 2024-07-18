Wanda Nara'yla Yollarını Ayıran Mauro Icardi Çıkarmadığı Yüzüğü Olmadan Poz Paylaşınca Ortalık Yıkıldı!
Wanda Nara'yla Yollarını Ayıran Mauro Icardi Çıkarmadığı Yüzüğü Olmadan Poz Paylaşınca Ortalık Yıkıldı!
Wanda Nara'yla boşanma sürecine giren Mauro Icardi'nin antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansı olmadan ve bu sefer güldüğü yeni bir poz paylaşarak gündeme bomba gibi düştü.
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın popüler yıldızı Mauro Icardi, son dönemlerde çalkantılı giden Wanda Nara'yla evliliklerinin sonlanması haberiyle gündem oldu.
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+18 içerikler üreten bir dijital platformla anlaşma imzalayan Nara'nın, Icardi'yi Instagram hesabından takipten çıkması iddiaları doğrular nitelikte oldu. Ki bundan kısa süre de açıklama geldi.
Çeşitli ihanet dedikodularının ortaya atılmasından sonra eski eşi Maxi Lopez'i takip etmeye başlayan Wanda Nara'nın adımlarından sonra üzgün halleriyle görüntülenen Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıları epey üzmüştü.
Ne haber yayılırsa yayılsın Icardi'nin yer aldığı her antrenmanda alyansını parmağından bir an olsun çıkarmaması da gözlerden kaçmamıştı tabii.
Mauro Icardi bugün sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir paylaşım yaptı. Eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız topçunun yüzüksüz ve gülen yüzlü karesi bolca "sonunda" yorumu topladı.
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Hadi gelin, yorumları beraber görelim...
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Siz bu pozlara ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
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Bıktırdı icardisi de wmandası da yeter da...
sevgili onedio,biz değil Simge ne diyor?
sımge şimdi yeşil işik yandı kızım sana😂😂😂😂