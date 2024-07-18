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Wanda Nara'yla Yollarını Ayıran Mauro Icardi Çıkarmadığı Yüzüğü Olmadan Poz Paylaşınca Ortalık Yıkıldı!

Wanda Nara'yla Yollarını Ayıran Mauro Icardi Çıkarmadığı Yüzüğü Olmadan Poz Paylaşınca Ortalık Yıkıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.07.2024 - 18:23

Wanda Nara'yla boşanma sürecine giren Mauro Icardi'nin antrenmanlarda bile çıkarmadığı alyansı olmadan ve bu sefer güldüğü yeni bir poz paylaşarak gündeme bomba gibi düştü.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın popüler yıldızı Mauro Icardi, son dönemlerde çalkantılı giden Wanda Nara'yla evliliklerinin sonlanması haberiyle gündem oldu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın popüler yıldızı Mauro Icardi, son dönemlerde çalkantılı giden Wanda Nara'yla evliliklerinin sonlanması haberiyle gündem oldu.

+18 içerikler üreten bir dijital platformla anlaşma imzalayan Nara'nın, Icardi'yi Instagram hesabından takipten çıkması iddiaları doğrular nitelikte oldu. Ki bundan kısa süre de açıklama geldi.

+18 içerikler üreten bir dijital platformla anlaşma imzalayan Nara'nın, Icardi'yi Instagram hesabından takipten çıkması iddiaları doğrular nitelikte oldu. Ki bundan kısa süre de açıklama geldi.

Çeşitli ihanet dedikodularının ortaya atılmasından sonra eski eşi Maxi Lopez'i takip etmeye başlayan Wanda Nara'nın adımlarından sonra üzgün halleriyle görüntülenen Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıları epey üzmüştü.

Çeşitli ihanet dedikodularının ortaya atılmasından sonra eski eşi Maxi Lopez'i takip etmeye başlayan Wanda Nara'nın adımlarından sonra üzgün halleriyle görüntülenen Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıları epey üzmüştü.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Ne haber yayılırsa yayılsın Icardi'nin yer aldığı her antrenmanda alyansını parmağından bir an olsun çıkarmaması da gözlerden kaçmamıştı tabii.

Ne haber yayılırsa yayılsın Icardi'nin yer aldığı her antrenmanda alyansını parmağından bir an olsun çıkarmaması da gözlerden kaçmamıştı tabii.

Mauro Icardi bugün sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir paylaşım yaptı. Eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız topçunun yüzüksüz ve gülen yüzlü karesi bolca "sonunda" yorumu topladı.

Mauro Icardi bugün sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir paylaşım yaptı. Eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız topçunun yüzüksüz ve gülen yüzlü karesi bolca "sonunda" yorumu topladı.
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Hadi gelin, yorumları beraber görelim...

Hadi gelin, yorumları beraber görelim...
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Siz bu pozlara ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

Siz bu pozlara ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Uyuşuk adam

Bıktırdı icardisi de wmandası da yeter da...

Nokta virgül

sevgili onedio,biz değil Simge ne diyor?

gamzeberktas

sımge şimdi yeşil işik yandı kızım sana😂😂😂😂