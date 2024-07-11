Boşanmayı Doğrulayan Wanda Nara'nın Eski Eşini Takibe Alması Yüzük Gösteren Icardi'nin Canını Çok Sıkacak!
Boşanmayı Doğrulayan Wanda Nara'nın Eski Eşini Takibe Alması Yüzük Gösteren Icardi'nin Canını Çok Sıkacak!
Wanda Nara'nın boşanma iddialarını net şekilde doğrulamasından sonra yüzüklü paylaşım yapan Mauro Icardi'ye büyük bir taş geldi. Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'i takibe aldı!
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi son günlerde kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde! Eşi Wanda Nara'yla inişli çıkışlı bir evlilik süre Arjantinli topçu cephesinde sular fena hareketlendi.
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Sarı-kırmızılıların "yengesi" olan Wanda Nara zaten yetişkin içerik platformuyla anlaşması ve müzik dünyasına adım atmasıyla gündemdeyken bir anda boşanma iddiasıyla ortalığı karıştırdı.
Aynı zamanda yıldız futbolcunun menajeri olan Wanda Nara'nın Icardi'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi diye düşünürken ayrılığı resmen doğrulayan açıklama da geldi.
Boşanmanın doğrulanmasından sonra alyansı ve hüzünlü halleriyle antrenmanda görüntülenen Icardi'yi daha da üzecek bir olay yaşandı.
Wanda Nara, 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar evli kaldığı eski futbolcu Maxi Lopez'i sosyal medyada takibe aldı.
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Wanda'yla evliliklerinden üç çocukları bulunan Lopez, o dönem kendisini aldatmakla suçlamıştı. Hatta Maxi Lopez, Sampdoria'dan eski takım arkadaşı Icardi'yle evlenen Wanda Nara için "Icardi'yi sadece affetmedim. Ona W'yi benden aldığı için teşekkür ediyorum." yorumunda bulunması herkesi şoke etmişti.
Wanda Nara'nın Icardi'yle aldattığı iddia edilen eşi Maxi Lopez'i boşanmanın ardından takibe alması "bu ne hız yenge?" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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