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Aldatma İtirafı Gündem Olmuştu: Onur Atilla'yla Aşkını Duyuran Nez'in Sahne Kombini ve Dansı Dile Düştü

Aldatma İtirafı Gündem Olmuştu: Onur Atilla'yla Aşkını Duyuran Nez'in Sahne Kombini ve Dansı Dile Düştü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.07.2024 - 11:14

Boşanması üzerinden henüz 20 gün geçen Onur Atilla'yla aşk yaşadığını cümle aleme duyuran Nez, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Dans performansıyla dikkat çeken olaylı şarkıcının kombini ise fena dile düştü.

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Rüştü Onur Atilla ve Nez magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri oldu artık. 45 kilo verdikten sonra bambaşka birine dönüşmesiyle konuştuğumuz Atilla'nın 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşandıklarını duyurmasıyla başladı her şey.

Rüştü Onur Atilla ve Nez magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri oldu artık. 45 kilo verdikten sonra bambaşka birine dönüşmesiyle konuştuğumuz Atilla'nın 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşandıklarını duyurmasıyla başladı her şey.

Onur Atilla, boşanmasının üzerinden henüz 20 gün geçtikten sonra bir anda şarkıcı Nez'le aşk paylaşımı yapması ortalığı birbirine kattı.

Onur Atilla, boşanmasının üzerinden henüz 20 gün geçtikten sonra bir anda şarkıcı Nez'le aşk paylaşımı yapması ortalığı birbirine kattı.

Art arda gelen romantik paylaşımlardan sonra Nez hakkında "evlilik bitiren kadın" iddiaları dolaşmaya başlamış ve sessizliğini bozan Ayyıldız'ın "ihanet" açıklaması ateşi harlamıştı.

Art arda gelen romantik paylaşımlardan sonra Nez hakkında "evlilik bitiren kadın" iddiaları dolaşmaya başlamış ve sessizliğini bozan Ayyıldız'ın "ihanet" açıklaması ateşi harlamıştı.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Ekip arkadaşlarının yorumları da elbette gözden kaçmadı:

Tüm bu olayların ardından tüm gözleri üzerine çeken Nez'in konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programındaki itirafları olay oldu.

Tüm bu olayların ardından tüm gözleri üzerine çeken Nez'in konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programındaki itirafları olay oldu.

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Sahnedeki her dansı ve kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerini toplayan Nez bu sefer de Ankara'daki performansıyla dile düştü

Sahnedeki her dansı ve kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerini toplayan Nez bu sefer de Ankara'daki performansıyla dile düştü
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Aşk haberlerinden sonra çıktığı sahnesinde, seksi olduğunu düşündüğü dansı ve siyahlar içindeki kombiniyle sınıfta kaldı kendisi.

Aşk haberlerinden sonra çıktığı sahnesinde, seksi olduğunu düşündüğü dansı ve siyahlar içindeki kombiniyle sınıfta kaldı kendisi.

İşte o anlar... 👇

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