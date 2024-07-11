Aldatma İtirafı Gündem Olmuştu: Onur Atilla'yla Aşkını Duyuran Nez'in Sahne Kombini ve Dansı Dile Düştü
Aldatma İtirafı Gündem Olmuştu: Onur Atilla'yla Aşkını Duyuran Nez'in Sahne Kombini ve Dansı Dile Düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüştü Onur Atilla ve Nez magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri oldu artık. 45 kilo verdikten sonra bambaşka birine dönüşmesiyle konuştuğumuz Atilla'nın 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız'la 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşandıklarını duyurmasıyla başladı her şey.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onur Atilla, boşanmasının üzerinden henüz 20 gün geçtikten sonra bir anda şarkıcı Nez'le aşk paylaşımı yapması ortalığı birbirine kattı.
Art arda gelen romantik paylaşımlardan sonra Nez hakkında "evlilik bitiren kadın" iddiaları dolaşmaya başlamış ve sessizliğini bozan Ayyıldız'ın "ihanet" açıklaması ateşi harlamıştı.
Tüm bu olayların ardından tüm gözleri üzerine çeken Nez'in konuk olduğu Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programındaki itirafları olay oldu.
Sahnedeki her dansı ve kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerini toplayan Nez bu sefer de Ankara'daki performansıyla dile düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk haberlerinden sonra çıktığı sahnesinde, seksi olduğunu düşündüğü dansı ve siyahlar içindeki kombiniyle sınıfta kaldı kendisi.
İşte o anlar... 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın