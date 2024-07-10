Hande Erçel "Sevgisi Kalbimi Büyüttü" Dediği Yeğeni Mavi ve Kardeşi Gamze Erçel'le Havuz Keyfi Yaptı!
Hande Erçel "Sevgisi Kalbimi Büyüttü" Dediği Yeğeni Mavi ve Kardeşi Gamze Erçel'le Havuz Keyfi Yaptı!
Geçtiğimiz günlerde 'Yeğenim Mavi'ye olan sevgim, kalbimi büyüttü' açıklamasıyla gönülleri mest eden Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve biricik yeğeniyle havuz keyfi yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem magazin dünyasının hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu ikili Hande ve Gamze Erçel kardeşlerin sık sık gündeme geldiğinden bahsetmemize gerek yok sanırım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Hande Erçel ile influencer Gamze Erçel'in büyük bir kitle tarafından epey beğenilen bir abla-kardeş ilişkisinin de olduğunu söylemek gerek.
2019 yılında Caner Yıldırım ile nikah masasına oturan Gamze Erçel'in Mavi adını verdiğini dünyalar güzeli bir de kızı oldu.
Hande Erçel'in ilk kez teyzelik duygusu yaşadığı Mavi'ye olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. İkilinin yürek ısıtan pozları her seferinde gözlerden çıkarmaya yetiyor.
Geçtiğimiz günlerde ablası Gamze Erçel ile kardeşlik ilişkisinin yeğeni sayesinde bambaşka bir boyuta evrildiğini itiraf eden ünlü oyuncu şunları söylemişti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi’nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum.''
Muhteşem üçlünün bir arada olduğu kareleri de görmeyi epey seviyoruz. Malumunuz Gamze Erçel şu sıralar ailesiyle beraber tatilde.
Yoğun iş temposundan bulduğu ilk fırsatta ablası ve yeğeninin yanına kaçan Hande Erçel de kendisini serin sulara bıraktı.
Güzel bir ortamda yeniden bir araya gelen Gamze Erçel de kardeşi Hande ve kızı Mavi’yle olan karelerini “Dünya güzelleri tatilde” notuyla paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın