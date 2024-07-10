Yıllar Önceki Kararının Arkasında Duran Deniz Baysal'ın "Çocuk İstememe" Açıklaması Tartışma Yarattı!
Yıllar Önceki Kararının Arkasında Duran Deniz Baysal'ın "Çocuk İstememe" Açıklaması Tartışma Yarattı!
2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu'yla musmutlu bir evlilik süren Deniz Baysal, çocuk istemediğini bir kez daha yeniledi. Ünlü oyuncunun sözleriyle kısa sürede gündem oldu.
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Son olarak Teşkilat ve Ne Gemiler Yaktım dizilerinde rol alan Deniz Baysal, dram ve aksiyon türündeki yapımların dikkat çeken yüzlerinden oldu.
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Ülkenin sevilen müzik gruplarından Kolpa'nın solisti Barış Yurtcu ile 2019 yılında evlenen Deniz Baysal yaptığı romantik paylaşımlarla herkesi imrendirmeyi de başarıyor.
Kariyeri, güzelliği, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla manşetlere sıkça konu olan ünlü oyuncu bu sefer de yaptığı "çocuk" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Daha önce yaptığı bir röportajında çocuk düşünmediğini belirterek "Barış da benimle aynı düşüncede. Tabii ki bu hayatta büyük konuşmamak gerekiyor. Ama benim çok uzak olduğum bir konu açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.
Senem Aydın’la Hadi Anlat’ın bu haftaki konuğu olan başarılı oyuncu kararının arkasında olduğunu "Kendi çocuğum olsun istemiyorum. Bence çok kıymetli ve çok zor bir şey çocuk büyütmek. Her kafadan da bir ses çıkıyor açıkcası. Ama ben şu an o kıvamda değilim" sözleriyle yineledi.
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Sunucu koltuğundaki Aydın'sa bu sözler üzerine "Bir gün belki pişman olursun" diyince Deniz Baysal'dan cevap gecikmedi:
'İlerde yalnız kalırsın' falan diye ama ileride yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. İleride bana baksın diye çocuk yapmak... Olmaz ya"
İşte o anlar 👇
Hadi gelin, Deniz Baysal'ın bu açıklaması üzerine sosyal medya kullanıcılarından kimler neler demiş beraber görelim!
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