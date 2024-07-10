Seda Bakan Binlerce Liralık Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Zeytin Ağacı 2 Galasında Esti Geçti!
Seda Bakan Binlerce Liralık Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle Zeytin Ağacı 2 Galasında Esti Geçti!
Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezon lansmanına damga vuran isim Seda Bakan oldu. Güzel oyuncunun derin yırtmaçlı elbisenin fiyatı da ortaya çıktı.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Seda Bakan pek çok dizi ve filmle ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.
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Sempatik halleri ve başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da beğeni toplayan ünlü oyuncu 2014 yılında evlendiği Ali Erel'le mutlu bir evlilik sürdürüyor.
2019'da ilk bebeği Leyla'yı ardından da 2022 yılında Ela'yı kucağına alan Seda Bakan'ın Berfu Yenenler'de verdiği baby shower tartışması bir kesimden epey takdir toplamıştı.
Sadece televizyon ekranlarında değil dijital platformlarda da yeteneklerini konuşturan ünlü oyuncu, Zeytin Ağacı dizisindeki "Leyla" performansıyla izleyici karşısına çıkmıştı.
Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi oyuncularla beraber rol alan Bakan, önceki akşam düzenlenen Zeytin Ağacı 3 galasına katıldı.
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Siyah tül detaylı, derin yırtmaçlı siyah bir elbiseyle geceye katılan Seda Bakan'ın saçı ve makyajı da büyük bir kitleden tam puan aldı.
Ünlü oyuncunun kombini kimileri tarafından da fazla "cesur" ve "abartılı" bulunduğu için beğenilmedi.
Kırmızı çiçek detayının da gözden kaçmadığı dünyaca ünlü bir markaya ait elbisenin fiyatının da 80 bin TL olduğu öğrenildi.
Gelin yorumları beraber okuyalım:
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🔥 Çook yakışmış. Anlık fotoda çıkmak istediğim güzellik :) Ahh şu Tuba'yı da güzel görmek nasip olucak mı?
elbisenin ederi 80 TL kalanı etikete verilen para.