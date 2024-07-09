Ayrılık Haberleriyle Kahretmişlerdi: Cemre Baysel, Eski Aşkı Aytaç Şaşmaz'la Barıştı mı?

Rol arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ikilisinin ayrılığı tüm sevenlerini epey üzmüştü. Yeniden bir araya gelip barıştıkları haberlerinin yayılmasından sonra Magazin Jokeri tarafından görüntülenen Cemre Baysel ilk kez açıklama yaptı.