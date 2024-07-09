Ayrılık Haberleriyle Kahretmişlerdi: Cemre Baysel, Eski Aşkı Aytaç Şaşmaz'la Barıştı mı?
Ayrılık Haberleriyle Kahretmişlerdi: Cemre Baysel, Eski Aşkı Aytaç Şaşmaz'la Barıştı mı?
Rol arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ikilisinin ayrılığı tüm sevenlerini epey üzmüştü. Yeniden bir araya gelip barıştıkları haberlerinin yayılmasından sonra Magazin Jokeri tarafından görüntülenen Cemre Baysel ilk kez açıklama yaptı.
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"Yeşil Deniz" diziyle ilk kez ekranlarda gördüğümüz ancak "Sol Yanım"daki ilk başrol tecrübesiyle yıldızını parlatan Cemre Baysel ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu.
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Ardından "Baht Oyunu" adlı dizide 'Ada' karakterine hayat veren Cemre Baysel, 'Bora'yı canlandıran Aytaç Şaşmaz'la başrolü paylaşmıştı.
Dizi aşkları kısa süre sonra gerçeğe dönüşen ikili hem dizide hem de gerçek hayatta birbirlerine inanılmaz yakıştırılmışlardı.
Aşklarını gizli saklı yaşamak yerine herkesin önünde dolu dolu yaşayan Cemre ve Aytaç çiftinin sosyal medyadaki romantik paylaşımları da görenlere "ne zaman baba?" dedirten cinstendi.
Doğallıklarıyla gönülleri fetheden iki oyuncunun birbirlerinin aileleriyle iyi anlaştığı da gözlerden kaçmamış ve evlilik haberi beklenmeye başlanmıştı.
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2022'nin Aralık ayında ayrılıkları tüm sevenlerini kahreden çiftten Aytaç Şaşmaz'dan "Kimseye kırgın değilim. Benim için çok değerli. Her şey çok güzeldi. İyi ki vardı" açıklaması gelmişti.
Son günlerde ikilinin yeniden barıştığı ve aşklarına bir şans daha verdiği haberleri pek çok kişiyi heyecanlandırmaya yetti!
Geçtiğimiz gün Magazin Jokeri'nin kameraları tarafından görüntülenen Cemre Baysel'e elbette barışma iddiaları soruldu. Güzel oyuncu “Ben çok mutluyum. Hayatımda her şey yolunda gidiyor. İşim, ailem, arkadaş çevrem, bunu bilsinler mutlu olsunlar yeter” dedi.
Muhabirler tarafından yöneltilen “Bir barışma yok yani” sorusu karşısında gülümseyen Baysel sadece “Teşekkürler” demekle yetindi.
İşte o anlar 👇👇
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