Katılımcı Sayısı Az Olduğu İçin Sahneye Çıkmadığı İddia Edilen Rapçi Motive'den İlk Açıklama Geldi!
Katılımcı Sayısı Az Olduğu İçin Sahneye Çıkmadığı İddia Edilen Rapçi Motive'den İlk Açıklama Geldi!
Kıbrıs'taki konserine katılımcı sayısı az olduğu gerekçesiyle çıkmadığı iddia edilen rapçi Motive cephesinden konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi. Avukatının yaptığı açıklamada sahneye çıkmamasının nedeni olarak teknik aksaklıklar gösterildi!
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Yeni nesil rap denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Tolga Can Serbes nam-ı diğer Motive gündemin öne çıkanları arasında yer aldı.
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Festival kriziyle gündemdeki yerini alan Motive'nin 7 Temmuz'da Erenköy-Karpaz 1. Yaz Festivali'nde konser vermesi bekleniyordu.
Kendisini dinlemeye gelenleri iki saat beklettinken sonra, katılımı az bulduğu gerekçesiyle sahneye çıkmayıp festival alanını terk eden genç rapçi tepkilerin hedefi oldu.
Motive'nin yaşanan kaosun ardından herhangi bir açıklamada bulunmaması da ayrıca tepki topladı. Saatler geçtikten sonra beklenen açıklama da geldi.
Rapçinin avukatı Ali Furkan Tatlı'nın açıklamasında konserin "teknik aksaklıklar sebebiyle" yapılamadığını belirtti
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"Bir önceki gün, aynı yerde sanatçı Sena Şener'in konseri sırasında yaşanan trafo patlaması olayının ardından, Motive'nin konseri için de gerekli önlemlerin alınmadığı anlaşılmıştır."
"Sanatçımız ve ekibi, teknik aksaklıkların giderilememesi durumunda konserin ileri bir tarihe ertelenmesini kabul etmiş, ancak buna rağmen kendilerine sahneye çıkmaları için baskı yapılmıştır. Bu baskılar sonucunda, sanatçımız ve ekibi, çok çirkin, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan tavır ve davranışlara maruz kalmıştır."
Motive'nin de sosyal medya hesabından paylaştığı avukatının açıklamasının tamamını da buraya bırakıyoruz:
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tamam da sen kimsin teknik anlatmaya başlamışsın da
Kim busik?