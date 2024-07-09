Katılımcı Sayısı Az Olduğu İçin Sahneye Çıkmadığı İddia Edilen Rapçi Motive'den İlk Açıklama Geldi!

Kıbrıs'taki konserine katılımcı sayısı az olduğu gerekçesiyle çıkmadığı iddia edilen rapçi Motive cephesinden konuyla ilgili ilk kez açıklama geldi. Avukatının yaptığı açıklamada sahneye çıkmamasının nedeni olarak teknik aksaklıklar gösterildi!