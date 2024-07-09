Hakan Sabancı'yla Aşkını Duymayanın Kalmadığı Hande Erçel'den İlişki Hakkında İnciler Geldi!
Hakan Sabancı'yla Aşkını Duymayanın Kalmadığı Hande Erçel'den İlişki Hakkında İnciler Geldi!
Uzun zamandır Hakan Sabancı'yla yürüttüğü aşklarıyla gündemden düşmek bilmeyen Hande Erçel'den bu sefer de ilişkiler hakkında inciler geldi! Ünlü oyuncunun 'saygı' temalı açıklaması yine dikkatlerden kaçmadı.
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Oyunculuk yetenekleri yüzünden ülkenin en çok tartışılan ismine dönüşen Hande Erçel kariyeri kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor.
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Ünlü oyuncunun yaklaşık iki yıldır bir dönem sosyetenin çapkını olarak anılan Hakan Sabancı'yla yaşadığı doludizgin aşkını bilmeyen kalmamıştır herhalde!
Sabancılar'ın gelini olma yolundaki tüm engelleri bir bir yıktığını yönünde sayısız iddiaların ortaya atılması da kendisinin gündemde kalmasına yetiyor desek yeridir..
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Gazetemagazin'in özel haberine göre; Hakan Sabancı'nın başının işten alamayan sevgilisini görmek için Çeşme'ye gittiği haberleri dikkat çekmişti. Buluşan çiftten yan yana kareler de gecikmedi tabii.
InStyle dergisine açıklamalarda bulunan Hande Erçel kendisi, ailesi ve Hakan Sabancı ilişkisi üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
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"Huzurlu ve üretken bir dönemdeyim. Yeniliklere heyecan duyduğum, akışta keyif aldığım, dingin ama aynı zamanda heyecanlı hissettiğim günlerdeyim" diyen Erçel'in özel hayat konuşması da merak edidi.
Aşkıyla ortalığı kasıp kavuran Hande Erçel'in "saygı temalı" konuşmasında "İlişkiyi dengede tutan bence saygı. Birbirinin alanına ve önemsediklerine saygı göstermek bence her ilişkinin en önemli noktası" ifadeleri yer aldı.
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