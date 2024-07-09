Duygu Nebioğlu, Babası Metin Akpınar'ın Ölümünden Sonra Hakkını Alacağını Açıklamasıyla Olay Oldu!
Duygu Nebioğlu, Babası Metin Akpınar'ın Ölümünden Sonra Hakkını Alacağını Açıklamasıyla Olay Oldu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/m...
Kendisi gibi ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın da Metin Akpınar'a açtığı babalık davasının kazanmasından sonra açıklamalar yapan Duygu Nebioğlu yine gündem olacak sözler söyledi. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Nebioğlu'nun 'Babamın vefatından sonra biz hakkımız olanı alacağız' sözleri duyanları şaşkına çevirdi.
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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 1987'de yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının olduğu haberi gündemde bomba etkisi yaratmıştı biliyorsunuz.
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Kızlarından Duygu Nebioğlu, DNA sonuçları ve açtığı babalık davası sonucunda Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlamıştı. Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da açtığı babalık davasını kazanmıştı.
Davayı kazanmasının ardından en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından sert sözler sarf ederek yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu.
Babasına zaman zaman duygusal göndermeler yapan bazen de taşlayan Nebioğlu, son paylaşımlarından birini de geçtiğimiz gün yapmıştı.
Bu sefer de Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Duygu Nebioğlu yine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkiz kardeşinin de davayı kazanmasıyla üzerlerinden büyük kalktığını belirtip sözlerine devam etti:
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"Sevgi benim arkamdan geldi. Biz ayrı ayrı yürütmek durumunda kaldık davalarımızı. Babamızdan bir babalık göremediğimiz için duruma artık maddi olarak yaklaştık. Bunu yapmasaydık ilahi adalet ‘neden hakkınızı aramadınız’ diye soracaktı."
"“17 Temmuz’da bir davamız daha var. Antalya Akseki Hukuk Mahkemesi’nde. Babam, kardeşimle benim tek gecelik ilişkisinin mahsulü olduğunu iddia etti. Ben öyle olmadığını düşünüyorum ve şahitlerim var. O davada bunların hepsini kanıtlayacağım."
"Bana bazı gerçekleri dürüst konuşsaydı bu hale gelmezdi" diyen Duygu Nebioğlu'nun "Babamın vefatından sonra biz hakkımız olanı alacağız. Bizi oyaladı ve yalanlar söylediği için bende kalıcı sağlık sorunları bıraktı.” sözleri ise kısa sürede gündeme oturdu.
Müge Anlı'nın programıyla Almanya'da yaşadığı ortaya çıkan annesi Suphiye Orancı hakkında da konuşan Nebioğlu'dan “Annemin ortaya çıkması davamız için çok önemli. Çok yalan dolan döndü. Lütfen bize ulaşsın.” açıklaması geldi.
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