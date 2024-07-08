Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Latin Ateşine Düşmelere Doyamayan Melis Sezen Bu Sefer Köpeğiyle Sergilediği Dansla Dile Düştü!

Latin Ateşine Düşmelere Doyamayan Melis Sezen Bu Sefer Köpeğiyle Sergilediği Dansla Dile Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.07.2024 - 18:15

Birbirinden tuhaf danslarıyla sosyal medyada gündem olmayı pek seven Melis Sezen'e yine dans perileri uğradı. Bu sefer tek başına değil de köpeğiyle salınan ünlü oyuncunun gösterisi yine ve yeniden dillere fena düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle tanıdığımız Melis Sezen, 2021 yılında düzenlenen 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'ndeki "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalara kazınmıştı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle tanıdığımız Melis Sezen, 2021 yılında düzenlenen 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'ndeki "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalara kazınmıştı

O günden sonra magazin dünyası tarafından yakın mercek altına alınan ünlü oyuncu çılgın halleri, dobra açıklamaları kadar cesur bulunan pozları ve kombinleriyle de gündeme geliyor.

O günden sonra magazin dünyası tarafından yakın mercek altına alınan ünlü oyuncu çılgın halleri, dobra açıklamaları kadar cesur bulunan pozları ve kombinleriyle de gündeme geliyor.

Radikal tarz değişiklikleri yapmaktan bir an olsun çekinmediğine çok kez şahit olduğumuz Melis Sezen'in leoparlar içindeki Cannes kombinine de değinmeden geçmemek gerek...

Radikal tarz değişiklikleri yapmaktan bir an olsun çekinmediğine çok kez şahit olduğumuz Melis Sezen'in leoparlar içindeki Cannes kombinine de değinmeden geçmemek gerek...

Ünlü oyuncunun kendine has marjinal dans şovları ise sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor😂

Ünlü oyuncunun kendine has marjinal dans şovları ise sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor😂

Kendini Latin müziğinin ahengine kaptırmalarına alışık olduğumuz Melis Sezen yine böyle bir dans videosuyla çıkageldi. Bu seferki eşlikçisi ise biricik köpeği Çiko oldu.

Kendini Latin müziğinin ahengine kaptırmalarına alışık olduğumuz Melis Sezen yine böyle bir dans videosuyla çıkageldi. Bu seferki eşlikçisi ise biricik köpeği Çiko oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hadi, önce "Şimdiye kadarki En İyi Partner ÇİKO KIZIM👑🌟👑🧿✨🧿💃🏻" notuyla paylaşılan o anları beraber izleyelim!

Sonra da kim ne demiş beraber görelim! 👇

Sonra da kim ne demiş beraber görelim! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın