Latin Ateşine Düşmelere Doyamayan Melis Sezen Bu Sefer Köpeğiyle Sergilediği Dansla Dile Düştü!
Latin Ateşine Düşmelere Doyamayan Melis Sezen Bu Sefer Köpeğiyle Sergilediği Dansla Dile Düştü!
Birbirinden tuhaf danslarıyla sosyal medyada gündem olmayı pek seven Melis Sezen'e yine dans perileri uğradı. Bu sefer tek başına değil de köpeğiyle salınan ünlü oyuncunun gösterisi yine ve yeniden dillere fena düştü!
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle tanıdığımız Melis Sezen, 2021 yılında düzenlenen 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'ndeki "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla hafızalara kazınmıştı
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O günden sonra magazin dünyası tarafından yakın mercek altına alınan ünlü oyuncu çılgın halleri, dobra açıklamaları kadar cesur bulunan pozları ve kombinleriyle de gündeme geliyor.
Radikal tarz değişiklikleri yapmaktan bir an olsun çekinmediğine çok kez şahit olduğumuz Melis Sezen'in leoparlar içindeki Cannes kombinine de değinmeden geçmemek gerek...
Ünlü oyuncunun kendine has marjinal dans şovları ise sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor😂
Kendini Latin müziğinin ahengine kaptırmalarına alışık olduğumuz Melis Sezen yine böyle bir dans videosuyla çıkageldi. Bu seferki eşlikçisi ise biricik köpeği Çiko oldu.
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Hadi, önce "Şimdiye kadarki En İyi Partner ÇİKO KIZIM👑🌟👑🧿✨🧿💃🏻" notuyla paylaşılan o anları beraber izleyelim!
Sonra da kim ne demiş beraber görelim! 👇
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