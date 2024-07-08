Karabiga Belediye Başkanından Güvenliği Nedeniyle Sahneye Çıkmayan Merve Özbey'e "Akıl Tutulması" Çıkışı!

Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında konser vermesi beklenen Merve Özbey'in güvenlik sebebiyle sahnesini iptal etmesi belli bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Karabiga Belde Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise ünlü şarkıcıyı çok sert sözlerle eleştirdi.