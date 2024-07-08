Karabiga Belediye Başkanından Güvenliği Nedeniyle Sahneye Çıkmayan Merve Özbey'e "Akıl Tutulması" Çıkışı!
Karabiga Belediye Başkanından Güvenliği Nedeniyle Sahneye Çıkmayan Merve Özbey'e "Akıl Tutulması" Çıkışı!
Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında konser vermesi beklenen Merve Özbey'in güvenlik sebebiyle sahnesini iptal etmesi belli bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi oldu. Karabiga Belde Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise ünlü şarkıcıyı çok sert sözlerle eleştirdi.
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Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında 6 Temmuz Cumartesi akşamı sahne alması beklenen ünlü şarkıcı konser saatine yakın bir vakitte sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Organizasyonun teknik şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi" yüzünden konseri iptal ettiğini duyuran Merve Özbey'in şehri terk ettiği söylendi.
Çanakkale'ye bağlı Karabiga ilçesinde çıkan kriz sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri güvenlik önlemlerinin gerçekten yetersiz olduğunu savunurken kimileri de ünlü şarkıcıya yüklendi.
Karabiga Belde Belediye Başkanı Ahmet Elbi de Merve Özbey'i topa tutanlardan biri oldu. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Elbi şu ifadeleri kullandı:
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"Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede “güvenlik” gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır."
"Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir.Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır."
Ünlü ismin kararı hakkında "akıl tutulması" diyen Elbi şöyle devam etti: "Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey’in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz."
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