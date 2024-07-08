Aramızdan Tam Bir Yıl Önce Ayrılan Özkan Uğur'un Hesabından İlk Kez Paylaşım Yapıldı!
Aramızdan Tam Bir Yıl Önce Ayrılan Özkan Uğur'un Hesabından İlk Kez Paylaşım Yapıldı!
Başarılarla dolu kariyeri kadar neşesi ve bitmeyen enerjisiyle de gönüllerimize taht kuran Özkan Uğur'un vefatının birinci ölüm yıldönümü bugün. Usta sanatçının vefatından tam bir sonra sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım tüm sevenlerini epey duygulandırdı.
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Özkan Uğur, Türk müziğinin en sevilen gruplarından olan MFÖ ile beraber 'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imza atmıştı.
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Sadece müzik kariyeriyle değil oyunculuğuyla gönüllerimize kocaman bir taht kuran usta sanatçının 'Cennet Mahallesi', 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı', 'Arif ve 216' gibi sayısız projede canlandırdığı karakterler de hafızalarımıza kazınmıştı.
Ülkemizin kıymetli isimlerinden olan, 2 kez Lenfoma kanserini yenen Özkan Uğur, üçüncü savaşını maalesef 8 Temmuz 2023 tarihinde kaybetti.
Başta ailesi ve dostları olmak üzere ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Uğur unutulmaz gülen yüzü ve bitmeyen enerjisiyle her daim kalplerimizde kaldı.
7'den 77'e herkesi kendine hayran bırakan Uğur. birinci ölüm yıl dönümünde de unutulmadı. Tüm sevenleri ve yakınları usta ismi en içten ve özlem duyan sözlerle andılar.
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Aramızdan ayrılışının üzerinden tam bir yıl geçen Özkan Uğur'un vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. "Seni hiç unutmayacağız. 17.10.1953 ∞ 08.07.2023" notu video hepimizin tüylerini diken diken etti.
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