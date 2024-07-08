Aramızdan Tam Bir Yıl Önce Ayrılan Özkan Uğur'un Hesabından İlk Kez Paylaşım Yapıldı!

Başarılarla dolu kariyeri kadar neşesi ve bitmeyen enerjisiyle de gönüllerimize taht kuran Özkan Uğur'un vefatının birinci ölüm yıldönümü bugün. Usta sanatçının vefatından tam bir sonra sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşım tüm sevenlerini epey duygulandırdı.