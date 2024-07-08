Camdaki Kız'ın 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, Spiker Sevgilisi Merve Dinçkol'a Evlenme Teklifi Etti!
Camdaki Kız'ın 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, Spiker Sevgilisi Merve Dinçkol'a Evlenme Teklifi Etti!
Camdaki Kız dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi haber spikeri Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifi etti.
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Feyyaz Şerifoğlu 2013 yılında katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında seslendirdiği 'İnci Tanem' şarkısıyla ilk kez karşımıza çıkmıştı.
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Performansıyla beğeni toplayan Şerifoğlu yarışmanın popüler jüri üyesi Murat Boz'un takımına girmişti. Fakat yarışmada beklendiği kadar uzun kalamayan ünlü isim düellolarda elenmişti.
Yarışmadan sonra müzik kariyerine tam gaz devam eden Feyyaz Şerifoğlu, 2014 yılında Enbe Orkestrası'nda, daha sonra da başta Ajda Pekkan olmak üzere pek çok ünlü şarkıcıya vokalistlik yapmıştı.
Ardından bir döneme damgasını vuran Kırmızı Oda dizisinde "Can" karakterine hayat veren Şerifoğlu oyunculuk kariyerine de adım atmış oldu.
Burcu Biricik'le beraber Kırmızı Oda'daki oyunluğuyla yıldızını parlatan ünlü isim bu sefer de Camdaki Kız'da izleyenleri krize sokan "Sedat Koroğlu" karakterini canlandırmıştı.
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Günden güne magazin dünyasındaki popülerliği artan Feyyaz Şerioğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulmaya başlandı. Ünlü oyuncunun, Kanal D Haber spikeri Merve Dinçkol'la beraber olduğu haberi kısa sürede gündem olmuştu.
Aşklarını her fırsatta dile getiren ikili 3 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini bir üst seviyeye çıkarmaya karar verdi.
Muhabir Online'dan Akif Yaman’ın özel haberine göre; karizmatik oyuncu, biricik aşkı Merve Dinçkol’a İtalya'nın Capri Adasında evlenme teklif etti.
Feyyaz Şerifoğlu tıpkı kendisi gibi beyazlar içinde olan Merve Dinçkol'un önünde diz çöktü. Romantik anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Feyyaz Şerifoğlu ve "Kalbimden sonra Rize’yi de fethetti" dediği sevgilisi Merve Dinçkol'a mutluluklar dileriz...
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