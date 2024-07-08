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"Taciz Gibi Geliyor" Demişti: Özensiz Kıyafet Eleştirisi Alan Aleyna Tilki'nin Şortlu Kombini Topa Tutuldu!

"Taciz Gibi Geliyor" Demişti: Özensiz Kıyafet Eleştirisi Alan Aleyna Tilki'nin Şortlu Kombini Topa Tutuldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.07.2024 - 10:11

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki son dönemlerde giydiği 'özensiz' bulunan sahne kıyafetleri yüzünden tepki toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Bodrum'da konser veren genç şarkıcının giydiği şortlu kombin yine topa tutuldu desek yeridir.

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Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında kalmaya devam ediyor.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Aleyna Tilki, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda müzik sektöründe büyük sorunlar yaşadığını belirterek dert yanıp, bazı hemcinslerini hedef alan açıklamalar yaparak ortalığı fena karıştırmıştı kendisi hatırlarsınız belki.

Geçtiğimiz aylarda müzik sektöründe büyük sorunlar yaşadığını belirterek dert yanıp, bazı hemcinslerini hedef alan açıklamalar yaparak ortalığı fena karıştırmıştı kendisi hatırlarsınız belki.

Özellikle o dönemden beri daha da dikkat çeker bir hale gelen Tilki, güçlü sesiyle herkesin beğenisini kazanmış bir isim. Çıplak sesiyle okuduğu her şarkıyla dinleyenleri etkileyen genç şarkıcının Kıbrıs'taki Rakkas yorumu epey eleştirildi.

Özellikle o dönemden beri daha da dikkat çeker bir hale gelen Tilki, güçlü sesiyle herkesin beğenisini kazanmış bir isim. Çıplak sesiyle okuduğu her şarkıyla dinleyenleri etkileyen genç şarkıcının Kıbrıs'taki Rakkas yorumu epey eleştirildi.

O anları ve tepkileri de bu içeriğimizde vermiştik:

Aleyna Tilki tam gaz devam ettiği konser maratonu kapsamında giydiği kıyafetlerle de gündemden düşmüyor şu sıralar.

Aleyna Tilki tam gaz devam ettiği konser maratonu kapsamında giydiği kıyafetlerle de gündemden düşmüyor şu sıralar.

Kıbrıs'taki ve son sahnelerindeki kıyafetlerinin özensiz bulunmasıyla tepki toplayan ünlü şarkıcı konu hakkında yaptığı "Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor" yorumuyla yeniden gündeme oturmuştu.

Kıbrıs'taki ve son sahnelerindeki kıyafetlerinin özensiz bulunmasıyla tepki toplayan ünlü şarkıcı konu hakkında yaptığı "Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor" yorumuyla yeniden gündeme oturmuştu.

Detayları da buradan görebilirsiniz:

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Magazinin olaylı ismi önceki akşam Bodrum'da dinleyicileriyle buluştu. Kıbrıs'ta kot ve bluz giyen Tilki bu sefer de düz beyaz bir askılı ve mini pileli şortuyla sahneye çıktı.

Magazinin olaylı ismi önceki akşam Bodrum'da dinleyicileriyle buluştu. Kıbrıs'ta kot ve bluz giyen Tilki bu sefer de düz beyaz bir askılı ve mini pileli şortuyla sahneye çıktı.

Önce sahneden çekilen bir görüntüyü izleyeyelim...

Sonra da Aleyna Tilki'nin kombinine gelen yorumları okuyalım:

Sonra da Aleyna Tilki'nin kombinine gelen yorumları okuyalım:
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