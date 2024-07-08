"Taciz Gibi Geliyor" Demişti: Özensiz Kıyafet Eleştirisi Alan Aleyna Tilki'nin Şortlu Kombini Topa Tutuldu!

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki son dönemlerde giydiği 'özensiz' bulunan sahne kıyafetleri yüzünden tepki toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Bodrum'da konser veren genç şarkıcının giydiği şortlu kombin yine topa tutuldu desek yeridir.