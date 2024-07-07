Akıcı İngilizce Telaffuzuyla Büyüleyen Dilan Çiçek Deniz, Dünyaca Ünlü Aktör Kevin Costner'la Yeniden Buluştu!
Akıcı İngilizce Telaffuzuyla Büyüleyen Dilan Çiçek Deniz, Dünyaca Ünlü Aktör Kevin Costner'la Yeniden Buluştu!
Geçtiğimiz günlerde İngilizce telaffuzuyla düşman çatlatan Dilan Çiçek Deniz, Cannes festivali sonrası Kevin Costner'la yeniden bir araya geldi. Deniz'in dünyaca ünlü aktörle karelerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
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2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından ikincilikle ayrılan Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canladırdığı "Sena" karakteriyle gönülleri fethetmeyi başardı.
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Rol aldığı her yapımda adından söz ettirmeyi başarıp magazinin önde gelen isimleri arasına yerleşen güzel oyuncu ne yapsa gündemde kalıyor.
Deniz, bir dönem yaptırdığı abartılı estetikler yüzünden bambaşka birine dönüşmesiyle epey topa tutulmuştu. Sonrasında yüzündeki değişime dair yerinde kararlar alan başarılı oyuncunun dolgularını eritmesi herkesi rahatlatmıştı.
Hatırlarsınız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'ne giden Dilan Çiçek Deniz'in kombinleri kadar adından söz ettirdiği başka bir konu daha vardı...
Dünyaca ünlü festivalde “Horizon; American Saga” filminin başrolü Kevin Costner ile bir araya gelen güzel oyuncu dünyaca ünlü isimle röportaj yapmıştı.
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Bunun üzerine İngilizce bilgisiyle adeta ele güne taş çıkaran bir videoyla gündeme gelen Deniz'in yıldız isimle keyifli ve akıcı bir sohbet ettiğine dair şüpheler de kalmadı.
Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz gün dünyaca ünlü aktörle yeniden bir araya gelerek Kelebek için röportaj yaptı.
"Bana “Kevin Costner’la röportaj yapmak ister misin?” diye sorulduğunda şaka yapılıyor sanmıştım ama her şey gerçekti. Kabul ettim tabii." diyen ünlü oyuncunun Kevin Costner’la olan pozları yine gurur yaşattı.
"İnanılmaz bir hafta sonuydu ve iyi kalpli Bay Costner ile tanışmak büyük bir onurdu." notlu paylaşıma gelen birkaç yorumu da sizler için bırakıyoruz:
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