Cannes'daki Transparan Kıyafeti Yüzünden Linçlenen Dilan Çiçek Deniz'e Hollywood Yolu Gözüktü!

77. Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil eden ünlü isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, giydiği transparan elbise yüzünden dillere düştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; günlerdir beklenen Kevin Costner'la buluşması gerçekleşen Deniz, Hollywood daveti aldı.