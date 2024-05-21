Cannes'daki Transparan Kıyafeti Yüzünden Linçlenen Dilan Çiçek Deniz'e Hollywood Yolu Gözüktü!
Cannes'daki Transparan Kıyafeti Yüzünden Linçlenen Dilan Çiçek Deniz'e Hollywood Yolu Gözüktü!
77. Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil eden ünlü isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, giydiği transparan elbise yüzünden dillere düştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; günlerdir beklenen Kevin Costner'la buluşması gerçekleşen Deniz, Hollywood daveti aldı.
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Çukur dizisindeki "Sena" rolüyle gönüllere taht kuran Dilan Çiçek Deniz yer aldığı yapımlarla beraber popülerliğini epey arttırdı. Böylelikle kariyerini dizi sektörünün de ötesine geçirmişti.
Adını epey geniş çapta duyurma konusundaki azmini sıkça gösteren ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.
“Oh, Canada” adlı filmin partisine giden Dilan Çiçek'in bacak şov yaptığı siyah fileli kombini de çoğunluk tarafından beğenilmemişti.
Bu arada “Horizon; American Saga” filminin başrolü Kevin Costner ile bir araya geleceği söylenen Dilan Çiçek Deniz'in yapacağı röportaj da merak konusu olmuştu. .
Çünkü zamanında İngilizce bilgisiyle dillere düşen oyuncunun nasıl bir röportaj gerçekleştireceği hakkında pek çok yorum yapılmıştı.
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Veeee beklenen oldu! Filmin özel davetlileri arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz prömiyerden önce yıldız oyuncu Costner ile röportaj yapmak için bir araya geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ülkemizi temsil eden Dilan Çiçek, Kevin Costner'la epeyce uzun sohbet etmiş.
Hatta bu sohbetin ardından Kevin Costner, filminin Hollywood’ta yapılacak olan galasına Dilan Çiçek Deniz'i de davet etmiş.
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