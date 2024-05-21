Yılmaz Erdoğan'la Olan Aşkıyla Bomba Etkisi Yaratan Manken Cansu Taşkın İlk Kez Konuştu

Yılmaz Erdoğan'ın uzun süre gizli kapaklı aşk yaşadığı öğrenilen manken Cansu Taşkın geçtiğimiz aylara bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan öpüşme görüntüleri sonrası Yılmaz Erdoğan'ın kendisine dava açtığı öne sürülen Cansu Taşkın uzun bir aranın ardından ilk kez açıklama yaptı!