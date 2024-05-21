Yılmaz Erdoğan'la Olan Aşkıyla Bomba Etkisi Yaratan Manken Cansu Taşkın İlk Kez Konuştu
Yılmaz Erdoğan'la Olan Aşkıyla Bomba Etkisi Yaratan Manken Cansu Taşkın İlk Kez Konuştu
Yılmaz Erdoğan'ın uzun süre gizli kapaklı aşk yaşadığı öğrenilen manken Cansu Taşkın geçtiğimiz aylara bomba gibi düşmüştü. Ortaya çıkan öpüşme görüntüleri sonrası Yılmaz Erdoğan'ın kendisine dava açtığı öne sürülen Cansu Taşkın uzun bir aranın ardından ilk kez açıklama yaptı!
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Bircan Bali, Belçim Bilgin'le boşandıktan sonra aşk dedikodularıyla gündeme gelmeyen Yılmaz Erdoğan hakkında herkesi şaşkına çeviren bir iddiayla gündemi çalkalamıştı.
Herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğu ileri sürülen usta ismin 2 yıl birlikte olduğu gizemli kişinin model ve oyuncu Cansu Taşkın olduğu ortaya çıkmıştı.
Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Taşkın ise 'Olaylar evet gerçek. Özel hayatımı hiçbir yerde konuşmadım konuşmamaya da devam. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?' diyerek iddiaları doğrulamıştı.
Genç mankenin kardeşi Elif Vurgun'un "Yılmaz abim bana kızmaz" açıklamasında bulunarak Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın öpüşme görüntülerini yayınlaması ortalığı daha kızıştırmıştı.
Bu görüntüler sonrası Cansu ve Elif kardeşlere TCK'nın 134. maddesinden dava açılması yönünde avukatlarına talimat verdiği iddia edilen Erdoğan'dan bir süre sonra da yalanlama açıklaması gelmişti.
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Bir süredir bu konu rafa kaldırılmıştı taa ki bugüne kadar! Snob Magazin'in haberine göre; Yılmaz Erdoğan'la aşkıyla dikkat çeken Cansu Taşkın ilk kez açıklama yaptı.
Taşkın, “Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Böyle gösterildiği için benim de ailem var. Herkes kendine gelsin ve haddini bilsin” ifadeleriyle kendisine tepki gösterenlere sert çıktı
Bu aşkın iki günlük bir ilişki gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten Cansu Taşkın'ın açıklamasını da buraya bırakalım:
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