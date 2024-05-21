Banu Parlak’ın Şikayetinden Vazgeçmesi Dilan ve Engin Polat İçin Özgürlük Çanları mı Demek?
Banu Parlak’ın Şikayetinden Vazgeçmesi Dilan ve Engin Polat İçin Özgürlük Çanları mı Demek?
Banu Parlak'ın iş yeri kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Polat ailesi cephesinde yani gelişme yaşanmış ve Parlak şikayetini geri çekmişti. Bunun üzerine tahliye edilme ihtimallerinin arttığı iddiaları da öne çıkınca gazeteci Emrullah Erdinç merak edilenlere cevap verdi.
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Kara para aklama ve vergi kaçırmadan tutuklanan Dilan ve Engin Polat ikilisinin başları bir de Banu Parlak'la beladaydı. İş yeri kurşunlanan Parlak, 1 Ekim 2023 tarihinde "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından Polatlar'a dava açmıştı.
Ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisleri istenen Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın yargılandığı dava nisan ayında görüldü.
Dava boyunca ağladığı söylenen Dilan Polat'ın kızı Nilda'nın elini tutmak istemesi ancak buna izin verilmemesi de çok konuşulmuştu.
Polatlar'ın tutukluluğu devam edeceğine yönelik karar çıkan mahkeme sonunda "Davayı geri çek" diyen Polat'ın yakınlara da sert çıkarak "Asla dönmem" diyen Banu Parlak cephesinde yeni gelişme yaşandı.
Parlak'ın davasından vazgeçtiği iddiaları bir süre sonra doğru çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak "Nilda'nın bana 'Banu abla annem senin kurşunlandığı gün çok ağladı' demesi üzerine dosya benim için kapanmıştır" diyerek sebebini açıkladı.
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Başta Polatlar olmak üzere birçok fenomen davasını yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, bu adımdan sonra neler olacağını ve bu hamlenin Dilan ve Engin cephesinde nasıl etkili olacağını yazdı.
"Çok sorulduğu için yanıtlıyorum;" diyerek açıklama yapan Erdinç şu ifadeleri kullandı:
"2- Banu Parlak’ın şikayetinden vazgeçmesi Polat ailesi için olumlu bir gelişme. Dava devam edecek ama Polat ailesi dosyada azmettirmekten yargılanıyordu ve savcı da Banu Parlak’ın şikayetini yoğun şüphe olarak değerlendirmişti."
"Son gelişme ile birlikte yargılama sırasında şikayetçi olmadığı ve azmettirdiklerine dair de dosyada delil olmaması sebebiyle beraat ederler. Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlayan tetikçiler ise ilk duruşmada verdikleri ifade de suçlarını itiraf ettikleri için yargılama sonunda ceza alacaktır."
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