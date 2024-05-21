Banu Parlak’ın Şikayetinden Vazgeçmesi Dilan ve Engin Polat İçin Özgürlük Çanları mı Demek?

'1- Dilan Polat dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. O yüzden Kanal D haberin yaptığı haber doğru. Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu Dilan Polat’ın durumunu inceleyerek bir rapor hazırlayacak. Ama şunu da belirtmem gerekir daha önce tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu alınmıştı. Rapor Dilan Polat için olumsuz gelmişti. Adli Tıp 3. Kurul şimdi o heyet raporuyla birlikte mahkemeye yeni bir yazı yazacak.'