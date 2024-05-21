Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Riskli Doğumun Ardından Minik Kızlarına Kavuşup Anne Baba Oldu!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Riskli Doğumun Ardından Minik Kızlarına Kavuşup Anne Baba Oldu!

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 14:32

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bir süredir minik bebeklerini kucaklarına almak için gün saydığını biliyorduk. 2024 yılının ünlü bebişlerine biri daha eklendi. Ünlü çiftimizin anne-baba olduğu haberini aldık. Atiksoy riskli bir şekilde doğuma alındıktan sonra ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Savaşçı dizisinde partner olan çiftin arkadaşlığı aşka dönüşmüş ve ikili birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

10 Eylül 2022'de evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan, 2023 yılının Kasım ayında müjdeli haber gelmişti.

10 Eylül 2022'de evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan, 2023 yılının Kasım ayında müjdeli haber gelmişti.

2023 yılının Kasım ayında çiftten anne baba olacakları müjdesi gelmişti. Kız bebek beklediklerini de sevenlerine duyurmuştular.

Hatta Yıldız Çağrı Atiksoy kızına vereceği ismi, başına gelen enteresan bir olay sonucu bulduğunu ve öyle karar verdiğini anlatarak bizi şoke etmişti.

Hatta Yıldız Çağrı Atiksoy kızına vereceği ismi, başına gelen enteresan bir olay sonucu bulduğunu ve öyle karar verdiğini anlatarak bizi şoke etmişti.

Uykusunda birinin kulağına isim fısıldadığını ve vakti geldiğinde herkese bunu açıklayacağını duyurmuştu.

Öğrendik ki çiftimiz bugün anne-baba olma mutluluğu yaşamış! Minik kızlarını da kucaklarına almış.

Öğrendik ki çiftimiz bugün anne-baba olma mutluluğu yaşamış! Minik kızlarını da kucaklarına almış.

Söylenenlere göre Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acil bir şekilde doğuma alınmış. Ünlü oyuncu doğumun ardından 'Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür' açıklamasını yaptı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızlarının doğuma kadar gizli tuttukları adı ise Mira Milena olmuş! İkizler burcu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızlarının doğuma kadar gizli tuttukları adı ise Mira Milena olmuş! İkizler burcu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Sağlıklı, uzun ve güzel bir ömrü olsun minik kuşun! 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın