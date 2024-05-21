Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Riskli Doğumun Ardından Minik Kızlarına Kavuşup Anne Baba Oldu!
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Riskli Doğumun Ardından Minik Kızlarına Kavuşup Anne Baba Oldu!
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bir süredir minik bebeklerini kucaklarına almak için gün saydığını biliyorduk. 2024 yılının ünlü bebişlerine biri daha eklendi. Ünlü çiftimizin anne-baba olduğu haberini aldık. Atiksoy riskli bir şekilde doğuma alındıktan sonra ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı!
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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti 2022 yılında dünyaevine girmişti.
10 Eylül 2022'de evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan, 2023 yılının Kasım ayında müjdeli haber gelmişti.
Hatta Yıldız Çağrı Atiksoy kızına vereceği ismi, başına gelen enteresan bir olay sonucu bulduğunu ve öyle karar verdiğini anlatarak bizi şoke etmişti.
Öğrendik ki çiftimiz bugün anne-baba olma mutluluğu yaşamış! Minik kızlarını da kucaklarına almış.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızlarının doğuma kadar gizli tuttukları adı ise Mira Milena olmuş! İkizler burcu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
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