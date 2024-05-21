Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Çifti Riskli Doğumun Ardından Minik Kızlarına Kavuşup Anne Baba Oldu!

Söylenenlere göre Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acil bir şekilde doğuma alınmış. Ünlü oyuncu doğumun ardından 'Biraz riskli bir doğum oldu o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür' açıklamasını yaptı.