Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisi Olmadığını İspat Etmek İçin Verdiği Çabayla Tat Kaçırdı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisi Olmadığını İspat Etmek İçin Verdiği Çabayla Tat Kaçırdı

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.05.2024 - 12:54

Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör iki gündür magazindeki yerini alıyor. Sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendi ile görüntülenen Doğukan Güngör, ısrarla ilişkisi olduğunu reddetmesiyle herkese 'Gerçek hayatta da Fatih'miş' dedirtti. Gelin bakalım bu kadar ısrara siz inanacak mısınız sevgili olmadıklarına!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti dizisinin bizi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri Doğukan Göngör'ün hayat verdiği Fatih Ünal elbette.

Kızılcık Şerbeti dizisinin bizi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri Doğukan Göngör'ün hayat verdiği Fatih Ünal elbette.

Her bölüm sinirimizi biraz daha bozmayı başaran Fatih'i tokatladığımız günler hala geride kalmış değil. Kendisi için yapılan sitede stres atmaya devam ediyoruz.

Dizide Doğa'ya yapmadığı kalmayan Fatih'ten ziyade, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşananlar da bizi epey meraklandırmıştı.

Dizide Doğa'ya yapmadığı kalmayan Fatih'ten ziyade, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşananlar da bizi epey meraklandırmıştı.

Dizinin iki genç başrol oyuncusu Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun sevgili olduğunu duymuştuk. Magazinde söylenenlere göre bir dönem de büyük bir küslük girmişti aralarına. Sebebinin ise ayrılığın ardından Sıla Türkoğlu'nun rol icabı da olsa Güngör'le öpüşmek istememesi olduğu söylenmişti. Neyse derken bu ikili barıştı ancak 'ilişki yok' dedi.

Sıla Türkoğlu ilişki olmadığının altını çizerken önceki gün Doğukan Güngör'ü Etiler'de bir mekanda başkasıyla gördük zaten!

Sıla Türkoğlu ilişki olmadığının altını çizerken önceki gün Doğukan Güngör'ü Etiler'de bir mekanda başkasıyla gördük zaten!

Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Doğukan Güngör'ün eli ayağına karıştı ve Aleyna Yalçın ile aralarında hiçbir şey olmadığını söyledi. 'Bunu yayınlamayalım' demesi ise üstüne cila olmuştu.

O anları burada paylaşmıştık:

Doğukan Güngör bu sefer de hayatında kesinlikle biri olmadığına muhabirleri ikna etmek için dilinde tüy bittiği anlarla karşımıza geldi.

Doğukan Güngör bu sefer de hayatında kesinlikle biri olmadığına muhabirleri ikna etmek için dilinde tüy bittiği anlarla karşımıza geldi.

Kendisiyle röportaj yapan muhabirlere 'Aleyna arkadaşım aramızda bir şey yok.' diyen Güngör, muhabirler birden gelince panik olmuş meğerse! 😂

Hatta annesiyle bile konuşmuş, neden panik olduğunu kimse anlamamış. 😂

Hatta annesiyle bile konuşmuş, neden panik olduğunu kimse anlamamış. 😂

'Bir panik oldum, evet. Hatta bugün annemle konuşurken 'Ya ortada bir şey yok sen niye bu kadar panik yaptın oğlum?' dedi. Ben de tam vedalaşıyorduk. Vedalaşırken, sarılırken döndüm... Barış arkadaşımızla karşılaştık. Tabii o da işini yaptı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üstüne bir de çapkın gibi gözükmekten rahatsız olmuş Şerbo'nun Fatih'i.

Üstüne bir de çapkın gibi gözükmekten rahatsız olmuş Şerbo'nun Fatih'i.

'Ben de biraz böyle, saklanan ya da işte haber aktarılmasına izin vermeyen çapkın gibi göründüm ama asla öyle değilim yani. Hayatımda da kimse yok. Sıla da arkadaşım, Sıla'yı ne olur sormayın.'

Tabii bu açıklamasını görenler "Gerçek hayatta da Fatih'miş" yorumlarını yapıştırdı. 😂

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
pembegulondes

Doğukan üzerinden prim yapmayan kalmadı sanırım.