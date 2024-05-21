Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisi Olmadığını İspat Etmek İçin Verdiği Çabayla Tat Kaçırdı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Sevgilisi Olmadığını İspat Etmek İçin Verdiği Çabayla Tat Kaçırdı
Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal'ı Doğukan Güngör iki gündür magazindeki yerini alıyor. Sevgilisi olduğu iddia edilen bir hanımefendi ile görüntülenen Doğukan Güngör, ısrarla ilişkisi olduğunu reddetmesiyle herkese 'Gerçek hayatta da Fatih'miş' dedirtti. Gelin bakalım bu kadar ısrara siz inanacak mısınız sevgili olmadıklarına!
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Kızılcık Şerbeti dizisinin bizi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri Doğukan Göngör'ün hayat verdiği Fatih Ünal elbette.
Dizide Doğa'ya yapmadığı kalmayan Fatih'ten ziyade, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşananlar da bizi epey meraklandırmıştı.
Sıla Türkoğlu ilişki olmadığının altını çizerken önceki gün Doğukan Güngör'ü Etiler'de bir mekanda başkasıyla gördük zaten!
Doğukan Güngör bu sefer de hayatında kesinlikle biri olmadığına muhabirleri ikna etmek için dilinde tüy bittiği anlarla karşımıza geldi.
Hatta annesiyle bile konuşmuş, neden panik olduğunu kimse anlamamış. 😂
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Üstüne bir de çapkın gibi gözükmekten rahatsız olmuş Şerbo'nun Fatih'i.
Tabii bu açıklamasını görenler "Gerçek hayatta da Fatih'miş" yorumlarını yapıştırdı. 😂
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Doğukan üzerinden prim yapmayan kalmadı sanırım.