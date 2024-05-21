Demet Akalın da Cannes Festivalinde Boy Gösteren Türk Güzellere Bir Kılıf Buldu!
Demet Akalın da Cannes Festivalinde Boy Gösteren Türk Güzellere Bir Kılıf Buldu!
Birçok Türk kadın oyuncu 77. Cannes Film Festivali'ne boy gösterdi. Magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına giren ünlü güzellere pek çok eleştiri de geldi. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu!
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Dünyanın en prestijli gecelerinden olan Cannes Film Festivali'nin bu sene 77.'si düzenlendi. Dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türk güzeller de kırmızı halıda boy gösterdi
Hande Erçel, Birce Akalay, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Dilan Çiçek Deniz, Sibil Çetinkaya ve birçok ünlümüz Cannes'daki yerini aldı.
Ünlü güzellerin birbirinden farklı kombinlerinin bazı beğenilip çok asil bulunda da bazıları da fena topa tutuldu.
Örneğin Dilan Çiçek Deniz'in giydiği transparan simsiyah kıyafet görenlere "bu nedir gerçekten?!" dedirtti.
Tepkilerin peş peşe geldiği anlarda oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun "Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi." sözleri olay oldu!
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Ortalık kıyafet konusuyla fena karışmışken bir yorum da elbette Demet Akalın'dan geldi! Ünlü şarkıcı Cannes'a giden ünlüleri "bir türlü olmuyor" diyerek eleştirdi.
"Güzellikte bizimkilerin onlardan altında kalan durumu yok ama bir türlü olmuyor" diyen Akalın, giden kadın oyuncuların da ülkeyi temsil etmediğini düşündüğünü belirtti.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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