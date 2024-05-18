Kevin Costner'la Röportaja Hazırlanan Dilan Çiçek Deniz Cannes Kombiniyle Bacak Boyu Şovu Yaptı!
Kevin Costner'la Röportaja Hazırlanan Dilan Çiçek Deniz Cannes Kombiniyle Bacak Boyu Şovu Yaptı!
77. Cannes Film Festivali’ne giden ünlülerden bir tanesi de Dilan Çiçek Deniz oldu. Kevin Costner ile röportaj yapacak olan güzel oyucunun bacak boyu şovu yaptığı kombini yorum yağmuruna tutuldu.
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Tatlı Küçük Yalancılar adlı diziyle ekran serüvenine başladıktan sonra birçok yapımda rol alarak adını hızla duyuran Dilan Çiçek Deniz son dönemlerin en gözde oyuncularından oldu.
Çukur dizisinde hayat verdiği "Sena Koçovalı" rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncunun popülerliği artınca kendisi sadece dizilerde değil marka reklamlarıyla da karşımıza çıkmaya başladı.
Ünlü markalarla yaptığı anlaşmalarla prestijli törenlerde de boy gösterdiğine çok kez şahit olduğumuz Deniz'in daha önce Cannes kırmızı halısında yürüdüğünü görmüştük.
72. Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli'yle beraber yürüdüğü kırmızı halıda tüm gözlerini üzerine çeken başarılı oyuncu,
75. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde de ünlü bir dondurma markasının onu konuğu olarak katılmıştı.
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Bu yılki Cannes festivali başlar da Dilan Çiçek Deniz orada olmaz mı? Elbette oldu ve Richard Gere, Uma Thurman ve Jacob Elordi’nin başrollerinde yer aldığı “Oh, Canada” adlı filmin partisine gitti.
“Horizon; American Saga” filminin başrol oyuncusu dünyaca ünlü yıldız Kevin Costner ile bir araya gelerek bir röportaj da gerçekleştirecek.
77. Cannes Film Festivali’nde "Cannebersiz düğün olmaz" diyerek siyahlar içindeki kombinini paylaşan Deniz'in kıyafeti ise pek de dilediği notu alamadı.
Taşlı ve file detayları bulunan kombiniyle adeta bacak şov yapan Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzına gelen yorumları beraber görelim:
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