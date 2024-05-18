Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün Konuğu Olan Ceylan Ertem'den "Köyde Seks" Açıklaması
Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün Konuğu Olan Ceylan Ertem'den "Köyde Seks" Açıklaması
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Güçlü sesiyle söylediği her parçasıyla müzik listelerini altüst eden Ceylan Ertem sosyal medya paylaşımları ve gündeme dair açıklamalarıyla da adından söz ettiriyor.
Hem İstanbul'un gürültüsünden uzaklaşmak hem de deprem riski yüzünden köye yerleşen ünlü şarkıcının bu konu hakkındaki paylaşımları, insanları köylere davet ettiği anları görmüşsünüzdür.
Bu hamlesiyle sık sık magazin manşetlerine konu olan Ceylan Ertem geçtiğimiz gün Pınar Fidan ve Seda Yüz'ün sunduğu PES adlı YouTube programına konuk oldu.
Köye yerleşip bir de vegan olduğu için "köyün nimetlerinden yararlanamadığı" konusuna parmak basılan Ertem köylülere vegan olduğunu söylediğini ancak hoş karşılanmadığını belirttiği baş hareketiyle herkesi güldürdü.
Ardından Seda Yüz'den "seksi ne yapıyorsun, nasıl hallediyorsun?", Pınar Fidan'dan da "Düşünmemeye mi çalışıyorsun?" soruları gelince olanlar oldu.
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Sunuculardan Seda "Onu da mı bıraktın? Hayır köyde çok zor çünkü. Köyde nasıl seks yapılıyor ki? Hadi şehirde kolay, uygulaman girdin birini buldun... Köyde? Bir de hepsi tanıdık. Muhtar emmiyle eşleştin orada... Kimi bulacaksın insan da sınırlı... Yapmıyor musun, napıyorsun?" diye bir soru daha sordu.
Bir de üzerine Pınar Fidan'dan "jigolo mu tuttun, ne yaptın?" sorusu gelince şaşkın gözlerle bakan Ceylan Ertem'den beklenmedik bir yanıt geldi.
Çok taşınması üzerine değinen ünlü şarkıcı "Köyde adam bitince başka köye taşınmam gerekiyor. 20 senede 19 ev değiştirmek zorunda kaldım" çıkışıyla duyanları hem bir miktar afallattı hem de güldürdü.
O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz:
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