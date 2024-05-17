Tartışma Yarattı: Melek Mosso'nun Tüllü Transparan Kıyafetini Fazla İddialı Bulanlar Ateş Püskürdü
Tartışma Yarattı: Melek Mosso'nun Tüllü Transparan Kıyafetini Fazla İddialı Bulanlar Ateş Püskürdü
Bayramda verdiği konserindeki kalça şovuyla uzun süre konuşulan Melek Mosso sosyal medya hesabından paylaştığı transparan sahne kıyafetiyle yine gündeme damgasını vurdu. Melek Mosso'nun kullanıcıları ikiye bölen kombinine gelen yorumlar da aldı başını gitti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlk kez, Yıldız Tilbe'nin her dinlediğimizde tüylerimizi diken diken yapan parçası "Vursalar Ölemem" şarkısına yaptığı coverla dikkat çeken Melek Mosso o günden beri müzik dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Güçlü sesiyle söylediği şarkılarıyla gönülleri fethettikçe konserlerine olan ilginin de arttığı ünlü şarkı sahnedeki şovları ve kıyafetleri yüzünden zaman zaman manşetlere de taşınıyor.
Örneğin geçtiğimiz bayramda çıktığı sahnesinde sergilediği kalça şovu Hadise'ye benzetilince dile düşmekten kurtulamamıştı.
Geçtiğimiz akşam yine sevenleriyle buluşan Melek Mosso ağızları açık bırakan türdeki sahne kostümlerinden biriyle konser verdi.
Boydan boya siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso'ya iltifatlar yağdırdı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz Melek Mosso'nun sahne kıyafetini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın