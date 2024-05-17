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Tartışma Yarattı: Melek Mosso'nun Tüllü Transparan Kıyafetini Fazla İddialı Bulanlar Ateş Püskürdü

Tartışma Yarattı: Melek Mosso'nun Tüllü Transparan Kıyafetini Fazla İddialı Bulanlar Ateş Püskürdü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 16:20

Bayramda verdiği konserindeki kalça şovuyla uzun süre konuşulan Melek Mosso sosyal medya hesabından paylaştığı transparan sahne kıyafetiyle yine gündeme damgasını vurdu. Melek Mosso'nun kullanıcıları ikiye bölen kombinine gelen yorumlar da aldı başını gitti!

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İlk kez, Yıldız Tilbe'nin her dinlediğimizde tüylerimizi diken diken yapan parçası "Vursalar Ölemem" şarkısına yaptığı coverla dikkat çeken Melek Mosso o günden beri müzik dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

İlk kez, Yıldız Tilbe'nin her dinlediğimizde tüylerimizi diken diken yapan parçası "Vursalar Ölemem" şarkısına yaptığı coverla dikkat çeken Melek Mosso o günden beri müzik dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Günden güne başarısını katlayan ünlü şarkıcı kariyeri kadar gündeme dair yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Güçlü sesiyle söylediği şarkılarıyla gönülleri fethettikçe konserlerine olan ilginin de arttığı ünlü şarkı sahnedeki şovları ve kıyafetleri yüzünden zaman zaman manşetlere de taşınıyor.

Güçlü sesiyle söylediği şarkılarıyla gönülleri fethettikçe konserlerine olan ilginin de arttığı ünlü şarkı sahnedeki şovları ve kıyafetleri yüzünden zaman zaman manşetlere de taşınıyor.

Örneğin geçtiğimiz bayramda çıktığı sahnesinde sergilediği kalça şovu Hadise'ye benzetilince dile düşmekten kurtulamamıştı.

Örneğin geçtiğimiz bayramda çıktığı sahnesinde sergilediği kalça şovu Hadise'ye benzetilince dile düşmekten kurtulamamıştı.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Geçtiğimiz akşam yine sevenleriyle buluşan Melek Mosso ağızları açık bırakan türdeki sahne kostümlerinden biriyle konser verdi.

Geçtiğimiz akşam yine sevenleriyle buluşan Melek Mosso ağızları açık bırakan türdeki sahne kostümlerinden biriyle konser verdi.

Boydan boya siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.

Boydan boya siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.
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Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu:

Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu:
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso'ya iltifatlar yağdırdı...

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso'ya iltifatlar yağdırdı...
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Peki siz Melek Mosso'nun sahne kıyafetini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

Peki siz Melek Mosso'nun sahne kıyafetini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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