Çağla Şıkel'in Ayakları Diye Yayınlanan Görüntü Sonrası Ünlü Modelden Kanıt Niteliğinde Paylaşım!
Çağla Şıkel'in Ayakları Diye Yayınlanan Görüntü Sonrası Ünlü Modelden Kanıt Niteliğinde Paylaşım!
Günden güne yükselen kariyeri ve düşman çatlatan fiziğiyle magazinin gözdesi olan Çağla Şıkel birkaç gündür sosyal medyada gündemdeydi. 'Çağla Şıkel'in ayakları' denilerek paylaşılan bir görsel epey konuşulmaya başlayınca ünlü mankenden kanıt niteliğinde paylaşım geldi!
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Model olarak başladığı kariyerini oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Çağla Şıkel doğal halleriyle gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Cennet Mahallesi'ndeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan tescilli güzel sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm gözleri üzerine çekiyor.
Güzelliği ve kusursuz fiziği karşısında kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyleyebileceğimiz Çağla Şıkel bir-iki gündür sosyal medyanın gündemine damga vurmuş durumda.
Bunun nedeni de aşağıdaki görüntünün "Çağla Şıkel ayaklarını paylaştı" notuyla Twitter ve Instagram'da yayılması oldu.
Görenlerin gözlerine inanamadığı görsel kısa sürede viral olurken bir yandan da eleştiri yağmuruna tutuldu!
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Sosyal medyanın kelimenin tam anlamıyla ayağa kalkmasından sonra Çağla Şıkel'den kanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.
Ünlü güzel, pembe oje sürdüğü ayaklarını paylaşarak pek çok kişiye derin bir nefes aldırdı desek yeridir.
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