Çağla Şıkel'in Ayakları Diye Yayınlanan Görüntü Sonrası Ünlü Modelden Kanıt Niteliğinde Paylaşım!

Günden güne yükselen kariyeri ve düşman çatlatan fiziğiyle magazinin gözdesi olan Çağla Şıkel birkaç gündür sosyal medyada gündemdeydi. 'Çağla Şıkel'in ayakları' denilerek paylaşılan bir görsel epey konuşulmaya başlayınca ünlü mankenden kanıt niteliğinde paylaşım geldi!