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Tam Bir Erkek Annesi: Oğlu Can'la Yolculuğa Çıkan Ezgi Mola'dan "Anne Be" Dedirten Sözler

Tam Bir Erkek Annesi: Oğlu Can'la Yolculuğa Çıkan Ezgi Mola'dan "Anne Be" Dedirten Sözler

Ezgi Mola
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
17.05.2024 - 09:08

Oğlu Can'ı kucağına aldığı günden bu yana annelik paylaşımlarıyla gözlerimizden kalpler çıkaran Ezgi Mola bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Annelerin duygularına tercümanlık yapan ünlü oyuncu bu sefer de uçak yolculuğu yaptığı bebeğinin geleceği için söyledikleriyle 'işte anne' dedirtti.

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Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak görülen Ezgi Mola kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak görülen Ezgi Mola kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.

Oyunculuğu kadar içten ve samimi halleriyle de gönüllere taht kuran ünlü oyuncunun aşk hayatı da görenleri imrendiren cinsten.

Oyunculuğu kadar içten ve samimi halleriyle de gönüllere taht kuran ünlü oyuncunun aşk hayatı da görenleri imrendiren cinsten.

2019 yılında aşk yaşamaya başladığı Mustafa Aksakallı'yla geçtiğimiz yıl 8 Mayıs'ta nikah masasına oturdu.Mustafa Aksakallı'yla dünyaevine girmişti.

Romantik ve herkesi kahkahaya boğan anlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen ünlü ikili düğünün hemen ardından müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu.

Romantik ve herkesi kahkahaya boğan anlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen ünlü ikili düğünün hemen ardından müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu.

23 Kasım 2023 tarihinde oğluşu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ezgi Mola'nın bebeğiyle yaptığı her paylaşım ilgiyle takip edilir oldu elbette.

23 Kasım 2023 tarihinde oğluşu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ezgi Mola'nın bebeğiyle yaptığı her paylaşım ilgiyle takip edilir oldu elbette.

Mola, sadece bizi duygulandıran değil aynı zamanda gülmekten yanaklarımı ağrıtan anlarla da çıkıyor karşımıza:

Her karede görenlere "tam bir erkek annesi" dedirten ünlü oyunu doğallık kokan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Her karede görenlere "tam bir erkek annesi" dedirten ünlü oyunu doğallık kokan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Biricik oğlu Can'la birkaç saatlik uçak yolculuğunun ardından bebişini tebrik ederek dünyayı gezmek istediğini söyleyen sempatik oyuncunun şu sözleri de annelerin duygularına tercüman oldu:

Biricik oğlu Can'la birkaç saatlik uçak yolculuğunun ardından bebişini tebrik ederek dünyayı gezmek istediğini söyleyen sempatik oyuncunun şu sözleri de annelerin duygularına tercüman oldu:

"Bir noktada kıçımı kırıp gidişini izleyeceğim, ok farkındayım. Ama şimdi değil kuzu, 20 yıl dibinden ayrılmam"

"Bir noktada kıçımı kırıp gidişini izleyeceğim, ok farkındayım. Ama şimdi değil kuzu, 20 yıl dibinden ayrılmam"

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