Tam Bir Erkek Annesi: Oğlu Can'la Yolculuğa Çıkan Ezgi Mola'dan "Anne Be" Dedirten Sözler
Tam Bir Erkek Annesi: Oğlu Can'la Yolculuğa Çıkan Ezgi Mola'dan "Anne Be" Dedirten Sözler
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Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından biri olarak görülen Ezgi Mola kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.
Oyunculuğu kadar içten ve samimi halleriyle de gönüllere taht kuran ünlü oyuncunun aşk hayatı da görenleri imrendiren cinsten.
Romantik ve herkesi kahkahaya boğan anlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen ünlü ikili düğünün hemen ardından müjdeli haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuştu.
23 Kasım 2023 tarihinde oğluşu Can'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ezgi Mola'nın bebeğiyle yaptığı her paylaşım ilgiyle takip edilir oldu elbette.
Her karede görenlere "tam bir erkek annesi" dedirten ünlü oyunu doğallık kokan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Biricik oğlu Can'la birkaç saatlik uçak yolculuğunun ardından bebişini tebrik ederek dünyayı gezmek istediğini söyleyen sempatik oyuncunun şu sözleri de annelerin duygularına tercüman oldu:
"Bir noktada kıçımı kırıp gidişini izleyeceğim, ok farkındayım. Ama şimdi değil kuzu, 20 yıl dibinden ayrılmam"
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