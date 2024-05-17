Tam Bir Erkek Annesi: Oğlu Can'la Yolculuğa Çıkan Ezgi Mola'dan "Anne Be" Dedirten Sözler

Oğlu Can'ı kucağına aldığı günden bu yana annelik paylaşımlarıyla gözlerimizden kalpler çıkaran Ezgi Mola bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Annelerin duygularına tercümanlık yapan ünlü oyuncu bu sefer de uçak yolculuğu yaptığı bebeğinin geleceği için söyledikleriyle 'işte anne' dedirtti.