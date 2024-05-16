Dilan Polat ve Engin Polat’ın Tutukluluk İncelemesi Kararını Avukatları Bile Duyurmadı!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylardır cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluk incelemesi yapıldı. Aile üyelerinin büyük bir umutla beklediği mahkemeden çıkan kararı avukatlarının değil yakın arkadaşlarının duyurması dikkat çekti.