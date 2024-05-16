Dilan Polat ve Engin Polat’ın Tutukluluk İncelemesi Kararını Avukatları Bile Duyurmadı!
Dilan Polat ve Engin Polat’ın Tutukluluk İncelemesi Kararını Avukatları Bile Duyurmadı!
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla aylardır cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluk incelemesi yapıldı. Aile üyelerinin büyük bir umutla beklediği mahkemeden çıkan kararı avukatlarının değil yakın arkadaşlarının duyurması dikkat çekti.
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Kara para aklama ve vergi kaçırmaya ek olarak "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gibi suçlarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde.
Bir dönem sadece şatafatlı hayatlarıyla konuşulan Polat çifti aylardır cezaevindeki durumları ve yaşadıklarının bir kısmıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Dilan ve Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat da dahil olmak üzere toplam 12 kişinin tutukluluğu üzerine sürekli yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda fenomen Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Polatgiller'in tutukluluğuna devam edeceği kararı çıkmıştı.
Dışardaki aile üyelerinin her an tahliye edilecekleri inancıyla paylaşım yaptıkları dönemde çıkan tutukluluk devamı kararı sonrası Dilan Polat'ın intihara kalkıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Bugün (16 Mayıs) Polat ailesinin tutukluluk incelemesi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, savcı mütalaasında hepsinin tutukluluğuna "devam" kararı edeceği kararı çıkmış.
Yine büyük bir umutla tahliye kararı bekleyen Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak, karar sonucunu sohbet odasından duyurdu
Dilan'ın arkadaşlarından biri olan Sevim Alan da "tutukluluğun devam edeceğini" sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat ailesine yakın isimlerden olan Ebru Özen de "elbet bir gün karanlıklar aydınlığa dönüşür" diyerek paylaşımda bulundu.
Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da aile dostları Ahmet Selim'in paylaşımını kendi hikayesine ekledi...
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Dilan ve Engin Polat'tan haberler getiren, ara sıra çocuklarıyla paylaşımlar yapan hatta sosyal medya hesaplarına da el atan avukatları Hüseyin Kaya'dan herhangi bir açıklama ya da paylaşım gelmemesi de gözlerden kaçmadı.
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