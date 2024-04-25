Banu Parlak'ın İş Yerinin Kurşunlanması Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Tutukluluğu Hakkında Karar!
Banu Parlak'ın İş Yerinin Kurşunlanması Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Tutukluluğu Hakkında Karar!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıktı. Fenomen çiftin tutukluluk halinin devam etmesi kararı çıkınca ortalık karıştı!
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Şatafatlı hayatlarını sosyal medyadan herkesin gözüne sokan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hakkında şikayetler artınca MASAK devreye girmişti.
Tüm mal varlıklarına el konan çiftin haberleri gündemden düşmez olmuştu. 1 Kasım'da gözaltına alınan Polat çifti ve yakınları 4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklandı.
Bu iddiaların yanı sıra haklarında farklı suçlamalar da bulunan Dilan Polat ve Engin Polat, kendileri gibi fenomen aynı zamanda da güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'la sorunlar yaşıyordu.
Hatta öyle ki, Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın gözaltına alındığını öğrenmesinin ardından göbek atmıştı.
"Artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır." diyerek Polat çiftini hedef gösteren Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sularında kurşunlanmıştı.
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Yaşanan olayın ardından şikayetçi olan Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısında iddianame hazırlanmış ve Dilan-Engin Polat çiftinin 'azmettirme' suçundan cezalandırılması istenmişti.
Azmettirme davası bugün (25 Nisan) Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda sanıklar Dilan ve Engin Polat'la beraber Engin Polat'ın babası Sezgin Polat getirildi. Müşteki Banu Parlak da adliyede hazır bulundu.
Polat davasının ilk günden beri yakın takipçisi olan gazeteci Emrullah Erdinç merakla beklenen davanın sonucunu Twitter (X) hesabından paylaştı.
Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki Barış Boyun'un örgüt davasıyla birleştirme kararı verildi!
Erdinç, Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verilen mahkeme sonucu hakkında "Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın dosyası hakkında mahkeme Barış Bogun dosyası ile birleştirme kararı verdi. Tüm sanıkların tutukluluk haline devam kararı çıktı. Tutuklu sanıklar tekrar cezaevine gönderilecek." açıklamasında bulundu.
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Emrullah Erdinç, duruşma salonunda halası Kübra Uzun'la beraber hazır bulunan kızı Nilda Polat'ın elini tutmak isterken engellenen Dilan Polat duruşma salonunda kızının adını söyleyerek ağladığını da yazdı.
Kanal D Haber muhabiri İhsan Yalçın'ın paylaşımlarına göre Banu Parlak'ın "Şikayetçiyim. Dilekçem doğru. Dükkanımın kurşunlanmasında akşam 9’da Dilan beni aradı. Sıla’yı içeri aldılar Engin’i ve beni alacaklar bak yapma dedi. O gece dükkanım kurşunlandı" dediği paylaşılmıştı
Erdinç bir de, Dilan Polat'ın yakınları duruşmanın sona ermesinden sonra fenomenin eski arkadaşı Banu Parlak'ın yüzüne yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.
İhsan Yalçın da yüzüne tükürülüp hakaret edilen Banu Parlak'ın Dilan Polat'ın yakınları hakkında şikayetçi olduğunu paylaştı.
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