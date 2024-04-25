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Banu Parlak Davasında Çeteye Para Verdiği İddia Edilen Engin Polat'tan Akılalmaz Savunma

Banu Parlak Davasında Çeteye Para Verdiği İddia Edilen Engin Polat'tan Akılalmaz Savunma

Dilan Polat Engin Polat Banu Parlak
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 12:53

Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, kara para aklama ve vergi kaçırmanın yanı sıra Banu Parlak'la olan davası da sürüyor. Bugün Banu Parlak ile birlikte mahkemeye çıkan Dilan Polat - Engin Polat çiftinin yaşadıkları oldukça dikkat çekiyor. Çeteyle ilişkisi olduğu iddia edilen Engin Polat'ın savunması ortaya çıktı.

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Sosyal medyanın bir dönem en gözde isimlerinden olan Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen operasyonla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Sosyal medyanın bir dönem en gözde isimlerinden olan Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen operasyonla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Sosyal medyada şaşalı ve lüks hayatını paylaşan, altınlı kahveler içen, parasını gösterip tükürdüğü hikayelerini paylaşan Dilan Polat gelen şikayetlerin üstüne incelenmeye başlamıştı.

MASAK'ın radarına girmelerinin ardından tüm düzenleri altüst olan Polat ailesi, 2023 yılının Kasım ayında tutuklanmıştı.

MASAK'ın radarına girmelerinin ardından tüm düzenleri altüst olan Polat ailesi, 2023 yılının Kasım ayında tutuklanmıştı.

'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis, Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet, Kara Para Aklama ve Vergi Kaçırma' gibi suçlardan yargılanan çift ile birlikte 12 kişi daha tutuklandı.

Cezaevinden haberleri ve mektupları gelen çift, neredeyse 6 aydır içerde.

Cezaevinden haberleri ve mektupları gelen çift, neredeyse 6 aydır içerde.

Sık sık avukatları aracılığıyla haber gönderen ve çocuklarına ulaşmak isteyen aileye dair gündemde yeni haberler çıkmaya devam ediyor.

Bir dönem problem yaşadıkları fenomen Banu Parlak'la olan davaları da henüz sona ermiş değil.

Bir dönem problem yaşadıkları fenomen Banu Parlak'la olan davaları da henüz sona ermiş değil.

Banu Parlak güzellik merkezlerine 1 Ekim 2023'te silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından, Dilan Polat ve Engin Polart'ın tetikçi tutarak kendisini vurdurmak istediklerini iddia etmişti.

Polat çiftinin silahlı saldırı azmettirdiği iddialarının ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Polat çiftinin silahlı saldırı azmettirdiği iddialarının ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.

'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından yargılandıkları dava için sanıklar bugün Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın mahkeme salonundan görüntüleri düşmezken, adliyeye girdikleri an böyle kayıt altına alındı.

Engin Polat'ın duruşmada yaptığı savunma ortaya çıktı.

Engin Polat'ın duruşmada yaptığı savunma ortaya çıktı.

'Güya Banu Parlak'ın vurulmasını istemişiz, karşılığında para teklif etmişiz. Yalancı bir tanıktır. Gürcistan ile hiçbir bağlantım yoktur. Bağlantımı bırakın orada olan birini 1 kere bile telefon ile aramadım. Gürcistan'a 4-5 sene evvel 6 aile çift olarak tatile gittik.'

Bahsi geçen çeteyle hiçbir alakası olmadığını söyleyen Engin Polat, "Şerefsizler diyerek video paylaştım" ifadelerine yer verdi.

Bahsi geçen çeteyle hiçbir alakası olmadığını söyleyen Engin Polat, "Şerefsizler diyerek video paylaştım" ifadelerine yer verdi.

'Ben Daltonlar çetesini de tanımam. 2 ay önce gazete okurken öğrendim. Can Dalton daha önce eşimi tehdit etmişti. 2 dükkanım 3 ayrı zaman diliminde kurşunlandı. Ben de bunun üzerine şerefsizler diyerek video paylaştım.'

Engin Polat ifadesini vermeden hemen önce aylık gelirini de açıklamış.

Engin Polat ifadesini vermeden hemen önce aylık gelirini de açıklamış.

Aylık 200 bin TL gelir elde ettiklerini beyan etmişler.

Tutuklu sanık Nizamettin Bilgili ise şu açıklamalarda bulunmuş:

Tutuklu sanık Nizamettin Bilgili ise şu açıklamalarda bulunmuş:

'Dört kere ateş ettim. Savcıya verdiğim ifade doğrudur. Ben iddianamede ismi geçen Banu Parlak, Polat soyisimli sanıkları, Barış Boyun ve Beratcan'ı tanımam. Mesaj bir tane uygulamadan geldi. Motoru ben kullandım. Silah dandik olduğu için tutukluk yaptı. Biz korktuk. 2-3 arka sokağa gittik. Geri geldik. Polis vardı. Yine gittik.'

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