Banu Parlak Davasında Çeteye Para Verdiği İddia Edilen Engin Polat'tan Akılalmaz Savunma
Banu Parlak Davasında Çeteye Para Verdiği İddia Edilen Engin Polat'tan Akılalmaz Savunma
Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, kara para aklama ve vergi kaçırmanın yanı sıra Banu Parlak'la olan davası da sürüyor. Bugün Banu Parlak ile birlikte mahkemeye çıkan Dilan Polat - Engin Polat çiftinin yaşadıkları oldukça dikkat çekiyor. Çeteyle ilişkisi olduğu iddia edilen Engin Polat'ın savunması ortaya çıktı.
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Sosyal medyanın bir dönem en gözde isimlerinden olan Dilan Polat, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen operasyonla önce gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
MASAK'ın radarına girmelerinin ardından tüm düzenleri altüst olan Polat ailesi, 2023 yılının Kasım ayında tutuklanmıştı.
Cezaevinden haberleri ve mektupları gelen çift, neredeyse 6 aydır içerde.
Bir dönem problem yaşadıkları fenomen Banu Parlak'la olan davaları da henüz sona ermiş değil.
Polat çiftinin silahlı saldırı azmettirdiği iddialarının ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat hakkında 8 yıla kadar hapis talep edilmişti.
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın mahkeme salonundan görüntüleri düşmezken, adliyeye girdikleri an böyle kayıt altına alındı.
Engin Polat'ın duruşmada yaptığı savunma ortaya çıktı.
Bahsi geçen çeteyle hiçbir alakası olmadığını söyleyen Engin Polat, "Şerefsizler diyerek video paylaştım" ifadelerine yer verdi.
Engin Polat ifadesini vermeden hemen önce aylık gelirini de açıklamış.
Tutuklu sanık Nizamettin Bilgili ise şu açıklamalarda bulunmuş:
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