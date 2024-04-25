Banu Parlak Davasında Çeteye Para Verdiği İddia Edilen Engin Polat'tan Akılalmaz Savunma

'Dört kere ateş ettim. Savcıya verdiğim ifade doğrudur. Ben iddianamede ismi geçen Banu Parlak, Polat soyisimli sanıkları, Barış Boyun ve Beratcan'ı tanımam. Mesaj bir tane uygulamadan geldi. Motoru ben kullandım. Silah dandik olduğu için tutukluk yaptı. Biz korktuk. 2-3 arka sokağa gittik. Geri geldik. Polis vardı. Yine gittik.'