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Babalık Davasıyla Uğraşan Uğur Dündar'ın Yıllar Önce Verdiği Bir Röportajda Söyledikleri Şoke Etti

Babalık Davasıyla Uğraşan Uğur Dündar'ın Yıllar Önce Verdiği Bir Röportajda Söyledikleri Şoke Etti

Uğur Dündar
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 12:06

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun söylemlerinin ardından ablası Dilara G.'nin babası olduğu iddialarıyla gündeme gelen Uğur Dündar'ın yıllar önce vermiş olduğu bir röportaj ortaya çıktı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Uğur Dündar, Suphiye orancı Dilara G.'ye hamile olduğu sırada verdiği röportajda 'Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum.' diyor.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftalarda yine en çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftalarda yine en çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu.

Akpınar'ın kızı olduğunun kanıtlanmasının ardından yaptığı pek çok açıklamayla dikkat çeken Duygu Nebioğlu, son olarak annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Bu sırada annesi hakkında itiraf ettikleri de dikkat çekmişti.

Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve kardeşlerinin de kendisi gibi bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.'nin babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti.

Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve kardeşlerinin de kendisi gibi bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.'nin babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti.

Suphiye Orancı'ya dair pek çok açıklama yapan Duygu Nebioğlu, kardeşlerinin de kendisi gibi babalarını aradığından bahsetmiş ve ablasının babasının da çok ünlü bir isim olduğunu dile getirmişti.

Bunun üstüne Uğur Dündar, bu davanın 2022'de görülmeye başlandığını ve gizlilik kararı olduğunu ifade etmiş, ancak DNA testi sonucunda baba olmadığının kanıtlandığını belirtmişti.

Bunun üstüne Uğur Dündar, bu davanın 2022'de görülmeye başlandığını ve gizlilik kararı olduğunu ifade etmiş, ancak DNA testi sonucunda baba olmadığının kanıtlandığını belirtmişti.

Duygu Nebioğlu, 'Annem bana ‘Ablanın babası Uğur Dündar’ demedi. Sadece ‘O dönem biz sevgiliydik’ dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar’a benzettim. Olaylar böyle gelişti.' açıklamasını yapmıştı.

Dilara Gülatan'ın biyolojik babasının Uğur Dündar olmadığı DNA sonucu ile ortaya çıkmıştı. Ancak ortaya atılan iddialar devam etmişti.

Dilara Gülatan'ın biyolojik babasının Uğur Dündar olmadığı DNA sonucu ile ortaya çıkmıştı. Ancak ortaya atılan iddialar devam etmişti.

DNA sonucuna itiraz edileceği söylenmişti. Sabah'tan Ceyhan Torlak, Suphiye Orancı'nın kuzeni ile görüştüğünde Uğur Dündar ile gerçekten tanıştıklarına dair ifadeler kullandığını paylaşmıştı. 

'Uğur Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara buraya giderdik. Çınar Otel'e ve buradaki kafelere gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Burada oturmuştuk. Suphiye Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Ben tanıştıklarını buradan biliyorum.'

Uğur Dündar ise o dönemde bahsi geçen otelde cankurtaran olarak çalıştığı açıklamasında bulunmuştu.

Uğur Dündar ise o dönemde bahsi geçen otelde cankurtaran olarak çalıştığı açıklamasında bulunmuştu.

O dönemlerde kendisi için 'filinta gibi delikanlıydım' diyen Uğur Dündar, yeniden DNA testi yapılacağı haberi ile tekrar gündeme gelmişti. Dilara Gülatan, DNA testinde 5 kuralın ihlal edildiği gerekçesiyle sonuca itiraz etmişti.

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Gündemde yer edinen konuya ilişkin her geçen gün yeni bir iddia çıkarken, Uğur Dündar'ın yıllar önce vermiş olduğu bir röportaj ortaya çıktı.

Gündemde yer edinen konuya ilişkin her geçen gün yeni bir iddia çıkarken, Uğur Dündar'ın yıllar önce vermiş olduğu bir röportaj ortaya çıktı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın paylaştıklarına göre Uğur Dündar, Suphiye Orancı'nın Dilara Gülatan'a hamile olduğu dönemde vermiş olduğu röportajda 'Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum' ifadelerine yer verdi.

Dündar'ın röportajı verdiği tarih 24 Nisan 1985, Dilara Gülatan'ın doğum günü ise 12 Ocak 1986.

Dündar'ın röportajı verdiği tarih 24 Nisan 1985, Dilara Gülatan'ın doğum günü ise 12 Ocak 1986.

Uğur Dündar o dönemler 'Mazbut bir hayatım var' diyor ve tanımadığı kadınların kendisini rahatsız ettiğinden bahsediyor.

"Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır."

"Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır."

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