Babalık Davasıyla Uğraşan Uğur Dündar'ın Yıllar Önce Verdiği Bir Röportajda Söyledikleri Şoke Etti

DNA sonucuna itiraz edileceği söylenmişti. Sabah'tan Ceyhan Torlak, Suphiye Orancı'nın kuzeni ile görüştüğünde Uğur Dündar ile gerçekten tanıştıklarına dair ifadeler kullandığını paylaşmıştı.

'Uğur Dündar ile tanışıklığına şöyle şahit oldum. 1980'li yıllarda Yeşilköy'deki Çınar Otel ve çevresi İstanbul'da gençlerin buluşma noktasıydı. Biz de ara ara buraya giderdik. Çınar Otel'e ve buradaki kafelere gider zaman geçirirdik. Bir gün Suphiye ile Çınar Otel'in kafesine gittik. Burada oturmuştuk. Suphiye Uğur Dündar'ı gördü. Selamlaşıp bir süre sohbet ettiler. Ben de bu anlara şahitlik ettim. Daha sonra da bana Uğur Dündar ile arkadaş olduğunu söyledi. Ben tanıştıklarını buradan biliyorum.'