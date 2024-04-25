Babalık Davasıyla Uğraşan Uğur Dündar'ın Yıllar Önce Verdiği Bir Röportajda Söyledikleri Şoke Etti
Babalık Davasıyla Uğraşan Uğur Dündar'ın Yıllar Önce Verdiği Bir Röportajda Söyledikleri Şoke Etti
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun söylemlerinin ardından ablası Dilara G.'nin babası olduğu iddialarıyla gündeme gelen Uğur Dündar'ın yıllar önce vermiş olduğu bir röportaj ortaya çıktı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Uğur Dündar, Suphiye orancı Dilara G.'ye hamile olduğu sırada verdiği röportajda 'Günün birinde bir kadının kucağında çocuğu ile çıkıp 'Uğur beni iğfal etti' diyeceğinden korkuyorum.' diyor.
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz haftalarda yine en çok konuşulan isimlerden bir tanesi olmuştu.
Annesinin evlilik dışı 4 çocuğu olduğunu ve kardeşlerinin de kendisi gibi bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, ablası Dilara G.'nin babasının Uğur Dündar olduğunu iddia etmişti.
Bunun üstüne Uğur Dündar, bu davanın 2022'de görülmeye başlandığını ve gizlilik kararı olduğunu ifade etmiş, ancak DNA testi sonucunda baba olmadığının kanıtlandığını belirtmişti.
Dilara Gülatan'ın biyolojik babasının Uğur Dündar olmadığı DNA sonucu ile ortaya çıkmıştı. Ancak ortaya atılan iddialar devam etmişti.
Uğur Dündar ise o dönemde bahsi geçen otelde cankurtaran olarak çalıştığı açıklamasında bulunmuştu.
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Gündemde yer edinen konuya ilişkin her geçen gün yeni bir iddia çıkarken, Uğur Dündar'ın yıllar önce vermiş olduğu bir röportaj ortaya çıktı.
Dündar'ın röportajı verdiği tarih 24 Nisan 1985, Dilara Gülatan'ın doğum günü ise 12 Ocak 1986.
"Artık rahatsız oluyorum. Beni rahat bıraksınlar. Benim için evlilik ciddi bir olaydır."
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