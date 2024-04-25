Ortalık Yine Fena Karışacak! Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: Songül de Babasını Arıyor

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karışmıştı. Dilara Gülatan, ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olmadığı Adli Tıp raporuyla ortaya çıkarıldı. Ancak rapor sonrası sular bir türlü durulmadı. Duygu Nebioğlu, annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktıktan sonra kardeşi Songül'ün de babasını aramaya karar verdiği öğrenildi.