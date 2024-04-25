Ortalık Yine Fena Karışacak! Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: Songül de Babasını Arıyor
Ortalık Yine Fena Karışacak! Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: Songül de Babasını Arıyor
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası da ünlü gazeteci” demesi sonrası ortalık karışmıştı. Dilara Gülatan, ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olmadığı Adli Tıp raporuyla ortaya çıkarıldı. Ancak rapor sonrası sular bir türlü durulmadı. Duygu Nebioğlu, annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktıktan sonra kardeşi Songül'ün de babasını aramaya karar verdiği öğrenildi.
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İki kızının babasının oyuncu Metin Akpınar olduğu ortaya çıkan ve dört kızı olan Almanya'da yaşadığı öğrenilen Suphiye Orancı tarafından sular durulmuyor. Orancı’nın dördüncü kızı olan abla Songül'ün de babasını aramak için dava açacağı iddia edildi.
Usta sanatçı Metin Akpınar'ın öz babası olduğunu DNA sonuçlarıyla kantılayan Duygu Nebioğlu, uzun yıllardır kayıp olan annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıkmıştı.
Bazı filmlerde figüranlık yaptığı ortaya çıkan Suphiye Orancı’nın aile yakını şu iddialarda bulundu:
“Ünlü ve başarılı isimlerle yakınlık kurmayı seviyordu. Görüştüğü ya da temas kurduğu kişilerin hepsi işadamı ya da ünlülerdi. Çevresinde şu an baba olarak konuşulmayan başka isimler de vardı. Suphiye Orancı önce İzmir’de Uğur Dündar ile tanıştı. Metin Akpınar daha sonra geliyor. Uğur Dündar ile yakınlığı hakkında birçok insanın bilgisi var. Annenin anlattığı, kuzenlerin anlattığı İzmir’de tanışma hikayesi var. Suphiye Hanım önce İstanbul, ardından İzmir ve Antalya’da yaşadı.”
Dilara Gülatan’ın babasının Uğur Dündar’ın kızı olduğu iddia etmişti. Dündar ise Adli Tıp raporuyla bu iddianın çürüdüğünü söylemişti. Ancak mahkeme süreci devam ediyor. Bu dava bittikten sonra Songül Nebioğlu’nun da babalık davası açacağı iddia edildi.
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