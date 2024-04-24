Gazeteci Nasuhi Güngör, Gıda Fiyatlarındaki Artışı Yurttaşa Bağladı: “Evde 3 Liraya Mal Edebileceğiniz Şeyler”
Gazeteci Nasuhi Güngör, Gıda Fiyatlarındaki Artışı Yurttaşa Bağladı: “Evde 3 Liraya Mal Edebileceğiniz Şeyler”
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Gıda fiyatlarına yapılan zamlar sonrası yurttaşın beli bükülmeye devam ediyor. Yurttaş zam sarmalından kurtulmaya çalışıyor. Ancak zamların sonu bir türlü gelmiyor.
Geçtiğimiz günlerde çok sayıda kişi restoranlara karşı boykot çağrısında bulundu. Ancak bazı yurttaşlar, evde yapılan yemeğin eskisi kadar ucuza mal edilmediğini hatta dışarıda yemek yemenin daha ekonomik olduğunu vurguladı.
Gıda fiyatları, dünyada gerileme eğilimi gösterirken Türkiye'de ortalamanın üstünde seyrediyor. Türkiye TÜİK verilerine göre, gıda enflasyonunda Venezuela ve Lübnan'ı da geride bırakarak dünyada 3. sırada. Buna göre, Türkiye'nin önünde yalnızca Arjantin ve Zimbabwe bulunuyor.
Marketler, pazarlar neredeyse her yer artık cüzdana düşman olmuşken, gazeteci Nasuhi Güngör'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Habertürk canlı yayınında konuşan Güngör, dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Güngör, zamların faturasını dışarıda yemek yiyelere kesti. “Neden biz toplum olarak son 10 yılda çılgınlar gibi dışarıda yemek yiyoruz?'' diyen Güngör, ''Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler” dedi.
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