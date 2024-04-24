Gazeteci Nasuhi Güngör, Gıda Fiyatlarındaki Artışı Yurttaşa Bağladı: “Evde 3 Liraya Mal Edebileceğiniz Şeyler”

Gazeteci Nasuhi Güngör, gıda fiyatlarına yapılan fahiş zamlara karşılık dışarıda yemek yemeyi tercih edenleri suçladı. Güngör, “Neden biz toplum olarak son 10 yılda çılgınlar gibi dışarıda yemek yiyoruz? Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler...” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.