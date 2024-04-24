Fatih Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" Sorusuna Yanıt Geldi
Fatih Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" Sorusuna Yanıt Geldi
TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbakan, seçim sonuçlarına ilişkin ilk kez konuştu.
Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Fatih Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonrası görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya ise Erbakan, "Görüşmedik" diyerek yanıt verdi. "Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6" dedi.
"Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna Erbakan, "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" diyerek yanıt verdi.
"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi?" sorusuna Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağ olsunlar, bayram tebriki için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine görüşürüz" diyerek sözlerini sonlandırdı.
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