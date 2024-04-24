Ortalık Karıştı: AK Parti ve MHP’liler Arasında Kavga Çıktı
Ortalık Karıştı: AK Parti ve MHP’liler Arasında Kavga Çıktı
Yerel seçim sonrası çıkan tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Isparta’nın Serinkent ilçesinde MHP’li Hüseyin Baykal, AK Partili aday Kadir Heybeli’den 61 oy fazla alarak belediye başkanı seçildi. Koltuk AK Parti’den MHP’ye geçince partililer arasında büyük bir kavga çıktı.
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Seçim sonuçları sonrası çıkan kavgalara bir yenisi daha eklendi.
AK Parti Teşkilat Başkanı Musa Derin, iddiaya göre MHP’li kişiler tarafından darbedildi.
Derin’in avukatı Şevda Aker Ölmez'in şikayet dilekçesinde, “Şüpheliler müvekkilimi tekmelemiş ve sırtında ayakkabılarının izi çıkmıştır. Her yeri morluk içerisindedir. Şüpheliler, vahşice, kin ve öfkeyle hareket etmişlerdir. Müvekkilin omzunda yırtık, vücudunda şişlikler vardır. Öldürme kastı ile saldırdıkları, ‘Anasını s…. çocuğu, senin avradını s…, Seni burada yaşatmayacağız, öldürmeye geldik’ sözleri ile de sabittir’’ dediği görüldü.
Senirkent Devlet Hastanesi’nden verilen raporda da, AK Partili Derin için “Hayati tehlike’ olabilecek bulgular tespit edilmiş, sol göz çevresinde belirgin şişlik ve ekimoz, burunda morluk ve kırık, kafasında kesi görülmüştür. Hastanın mevcut durumu basit tıbbi müdahale ile giderilemez olup, yaşamını tehdit edebilecek durumu bulunmaktadır’’ denildi.
MHP Senirkent İlçe Başkanı Akın Güler ise “Ar damarı çatlamış insan içine çıkmaya yüzü olmayan insan müsveddeleri kendi kurdukları pis oyunlarında boğulup gitmiştir. Yaşanan talihsiz olaylarda ilçemizin huzurunu, kardeşliğini ve barışını kaçırmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaklardır” diyerek tepki gösterdi.
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