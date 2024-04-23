Yazlığını Kiraya Verenlere Kötü Haber: Denetimlerde 6 Kişiye 600 Bin Lira Ceza Kesildi
Yazlığını Kiraya Verenlere Kötü Haber: Denetimlerde 6 Kişiye 600 Bin Lira Ceza Kesildi
Otel fiyatlarının artmasıyla birlikte tatilciler rotalarını kiralık evlere çevirdi. Ancak izin belgesi olmadan turizm amaçlı evlerini kiraya verenlere kötü haber geldi. Kiralama yapılan her konut için idari 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karra verilmişti. İlk cezalar Edirne'de yapılan denetimde 6 kişiye kesildi.
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Körfez sahilinde Erikli, Yayla ve Mecidiye köylerindeki yazlık evler, sahipleri tarafından turizm amaçlı olarak kiraya verildi.
Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefetten 600 bin lira idari para cezası uyguladı.
Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, izin belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınması gerekiyor. İzin belgesi olmadan turizm amaçlı konutlarını kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyete başlayabilmesi için 15 gün süre verilecek. Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralama devam ediliyorsa, bu ceza 500 bin TL'ye çıkarılacak ve bir kez daha 15 gün süre verilecek.
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