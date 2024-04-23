Yazlığını Kiraya Verenlere Kötü Haber: Denetimlerde 6 Kişiye 600 Bin Lira Ceza Kesildi

Otel fiyatlarının artmasıyla birlikte tatilciler rotalarını kiralık evlere çevirdi. Ancak izin belgesi olmadan turizm amaçlı evlerini kiraya verenlere kötü haber geldi. Kiralama yapılan her konut için idari 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karra verilmişti. İlk cezalar Edirne'de yapılan denetimde 6 kişiye kesildi.