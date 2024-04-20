Sosyal Medyadan Duyurdu: Gazeteci Kübra Par, Dürümcüde Nasıl ''Kazıklandığını'' Anlattı

Fahiş fiyatlar boykotu getirdi. Kafe ve restoranlarda fahiş fiyatlar nedeniyle 20-21 Nisan’da boykot çağrıları yapıldı. Gazeteci Kübra Par, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki sahilde gittiği bir kebapçıda nasıl 'kazıklandığını' sosyal medya hesabında anlattı. Bu olay sonrası Kübra Par, boykota katıldığını açıkladı.