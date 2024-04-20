Mazbata Töreni Tepki Çekmişti! Atatürk ve Erdoğan'ın Fotoğraflarına Hakaret Edildi: Müfettişler Devrede
Mazbata Töreni Tepki Çekmişti! Atatürk ve Erdoğan'ın Fotoğraflarına Hakaret Edildi: Müfettişler Devrede
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki il için müfettişlerin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bugün ise Bakan Yerlikaya bu belediyelere Diyarbakır Sur Belediyesi'nin de katıldığını duyurdu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nde başkanlık makamına girildiği esnada DEM Partili bazı kişilerin Atatük ve Erdoğan'ın portrelerini işaret ederek hakaret içerikli ifadeler kullanması hakkında müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Yerlikaya "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
Yerlikaya dün akşam Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında ise Türk bayrağının kaldırıldığına ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirmişti.
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