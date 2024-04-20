Mazbata Töreni Tepki Çekmişti! Atatürk ve Erdoğan'ın Fotoğraflarına Hakaret Edildi: Müfettişler Devrede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki il için müfettişlerin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bugün ise Bakan Yerlikaya bu belediyelere Diyarbakır Sur Belediyesi'nin de katıldığını duyurdu.