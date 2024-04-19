İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: İki İl İçin Müfettişler Görevlendirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: İki İl İçin Müfettişler Görevlendirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki il için dikkat çeken açıklama geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, 'Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir' dedi.
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İddialar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."
DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunmadığına ilişkin iddiayı yalanladı. Eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
İşte o paylaşım:
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Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'yı takdir ediyorum. Umarım en kısa zamada Diyarbakır'da valiliğin üstlendiği Şeyh Sait Bulvarı, çözüm sürecinde AKP'nin yaptığı... Devamını Gör
Turkiyelilik kavramini/andimizin marsimizin gereksizligini bizzat Reisz dillendirmemis miydi megri doneminde :)
T.C ibaresini kaldıranlar içinde bir şeyler olacak mı sayın bakanım ?
yıldızlı yorum diye buna derim helal sana kral👏
Böyle birşey olmuşsa iki belediye ile ilgili hukuk ne diyorsa gereği yapılmalı.