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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: İki İl İçin Müfettişler Görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: İki İl İçin Müfettişler Görevlendirildi

Diyarbakır Mardin Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 19:01 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 20:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki il için dikkat çeken açıklama geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, 'Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir' dedi.

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İddialar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.

İddialar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter (X) hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."

DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunmadığına ilişkin iddiayı yalanladı. Eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Türk bayrağının kaldırıldığı ve İstiklal Marşı’nın okunmadığına ilişkin iddiayı yalanladı. Eş başkanlar Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin asli astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İşte o paylaşım:

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Bozkurt

Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'yı takdir ediyorum. Umarım en kısa zamada Diyarbakır'da valiliğin üstlendiği Şeyh Sait Bulvarı, çözüm sürecinde AKP'nin yaptığı... Devamını Gör

tom lee jones

Turkiyelilik kavramini/andimizin marsimizin gereksizligini bizzat Reisz dillendirmemis miydi megri doneminde :)

ömer

T.C ibaresini kaldıranlar içinde bir şeyler olacak mı sayın bakanım ?

maestro__maestro

yıldızlı yorum diye buna derim helal sana kral👏

Umut Yiğit

Böyle birşey olmuşsa iki belediye ile ilgili hukuk ne diyorsa gereği yapılmalı.