Ülkede Çoban Bitti, Yüksek Maaşla Transfer Ediyoruz
Ülkede Çoban Bitti, Yüksek Maaşla Transfer Ediyoruz
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6 İranlı çoban, 7 bin hayvanlı sürüyü 5 ay boyunca merada otlatacağı öğrenildi.
Milyonlarca kişi asgari ücrete çalışırken, besiciler 40 bin TL'ye çalışacak çoban bulamadıklarını iddia etti. Besiciler, çözümü yurt dışında aradı. Hakkari Yüksekova'da Karabey köyündeki besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı.
Her birine aylık 40 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifi kabul eden 6 İranlı çoban, 7 bin hayvanlı sürüyü 5 ay boyunca merada otlatacak.
Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçedeki gençlerin çalışmak için batı illerine gittiğini, bu nedenle yerli çoban bulunamadığını belirterek şunları söyledi:
''Buradaki gençler çalışmak için batı illerine gidince son 2 yıldır yerli çoban bulamıyoruz. Çoban konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çiftçilerimiz bize başvuru yapıyorlar, biz de İran'dan çoban getirttik. İranlı çobanlar, bu bölgeyi fazla bilmedikleri için zorluk çekiyor ama kısa sürede alışıyorlar. Yerli çoban olsa daha iyi olurdu.''
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Maaş ve koşullara ilişkin açıklama yapıldı.
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